Несмотря на огромные затраты на подготовку официальных пляжей, купальный сезон в областном центре оказался сорван. Кто виноват?

Несмотря на огромные затраты на подготовку официальных пляжей, купальный сезон в областном центре оказался сорван. Кто виноват?Костромичка Ирина Сазонова может найти свой любимый спуск к воде на правом берегу Волги с закрытыми глазами. Женщина не купается, знает о запрете, просто сидит на валуне и наблюдает за волнами.«Каждое лето я вижу, как река становится всё грязнее, - обеспокоена жительница областного центра. – Нередко у берега в районе моста появляется странная пена, словно мыло».На официальных пляжах тоже картина безрадостная: загорать можно, купаться нет. Охладиться можно только дома в душе. Однако некоторые костромичи нашли выход. «Я приношу с собой несколько бутылок с минеральной водой, - рассказал студент Дмитрий Смирнов. – Обливаюсь, а потом принимаю солнечные ванны. Эффект тот же, что мог быть от купания в реке: загар без ожогов за несколько дней. Зато гарантия, что не подхвачу какую-нибудь инфекцию из Волги».Что выявила проверкаВ настоящее время ситуация такова, что даже по официальным пляжам (Кострома: пляжи на ул. Лесной, ул. Широкой, Речном проспекте и Чернигинской набережной) выданы заключения о несоответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Результаты обнародованы на днях.«В районе мест массового отдыха населения на водных объектах р. Кострома и р. Волга осуществляется организованный сброс хозяйственно-фекальных неочищенных сточных вод в районе ул. Коммунаров и Рабочего проспекта (выпуски в р. Белилка), ул. 1 Мая (выпуск р. Сула), ул. Магистральной (выпуск в районе автопешеходного моста через р. Волга) и так далее», - предупредили в региональном управлении Роспотребнадзора.В воде, по результатам исследований, обнаружено чрезмерное количество аммиака и ионов аммония, нитратов, выявлено превышение по содержанию микроорганизмов. Откуда всё это изобилие? Эпидемиологи уверены: «Превышение перечисленных нормируемых показателей качества сточной воды свидетельствует о массивном загрязнении ливневых и дренажных сточных вод хозяйственно-фекальными стоками».Ситуация повторяется из года в год. Известно, что воду портят, в частности, незаконные врезки в городские ливнёвки. Но массово побороть это явление, процветающее в частном секторе, проблематично.Общая проблемаНа территории Костромской области в 2018 году организованы 32 официальные зоны рекреации на водных объектах. Но так же, как в Костроме, не везде пока купание разрешено. К примеру, возникли сложности по Макарьеву и Нее. А вот в Галич на пляж местного озера можно ехать смело: здесь купание разрешено официально, с водой всё в порядке.Впрочем, общей темой для всех районов остаётся не только чистота воды в водоёмах, но и их доступность для детей в каникулы: ребята, оставленные без присмотра, купаются в любых местах. Один из последних примеров - гибель 10-летнего мальчика 4 июля на центральном пляже Костромы. А в конце июня утонули две девочки 13 и 14 лет: в компании деревенских друзей они купались в реке Унжа в Мантуровском районе в необорудованном месте.Комментарий специалистаНачальник пресс-службы ГУ МЧС России по Костромской области Светлана Дергунова:«Когда ребёнок находится в воде, не упускайте его из виду ни на минуту. Бытует стереотип, что тонущий человек кричит и машет руками, привлекая внимание окружающих. На деле в редких случаях тонущий, тем более маленький ребёнок, способен победить инстинктивную паническую реакцию и начать действовать осмысленно: звать на помощь, размахивать руками, плыть в направлении берега. Вот основные признаки, что ребёнок тонет: держит голову низко в воде, рот на уровне воды; наклоняет назад голову, открывает рот».