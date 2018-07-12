Одновременно он является руководителем строительной фирмы

Одновременно он является руководителем строительной фирмыВ Костромской области депутаты облдумы призвали своего коллегу по партии — Евгения Нагорова, директора предприятия «Костромагорстрой», принять исчерпывающие меры по погашению задолженности перед своими работниками. В случае неисполнения обязательств бизнесмен может «вылететь» из партии.Вопрос с ситуацией на предприятии рассмотрели члены фракции «Единая Россия» перед очередным заседанием Думы.В частности, было отмечено, что сегодня строительный холдинг имеет большие финансовые трудности, которые возникли из-за падения рынка жилья в конце 2016 года. У предприятия сложились долги по заработной плате. Не достигнуто положительного решения и по поиску заемных средств. Они необходимы, чтобы завершить строительство 7 многоквартирных жилых домов с привлеченными средствами дольщиков на общую сумму более 810,7 млн рублей. В настоящее время руководство предприятия ведет переговоры с банками по продаже части своего имущества и передаче его в залог.Проблемы на предприятии и серьезная задолженность по заработной плате вызвали большой резонанс в регионе. Ситуация в компании сегодня находится на особом контроле областных властей, правоохранительных, надзорных органов и депутатской общественности.На регулярной основе проходят заседания инициативной группы при заместителе губернатора Костромской области Андрее Дмитриеве, на которых обсуждаются меры по ликвидации задолженности. Только благодаря вмешательству властей удалось погасить перед работниками задолженность по зарплате на сумму 9,6 млн. рублей. Большая часть из них была получена за счет реализации личного имущества руководителя предприятия, другая часть – за счет реализации квартир в строящихся объектах компании. Еще один платеж в размере 1,7 млн. рублей был проведен работникам в 20-х числах июня.В настоящее время в отношении директора предприятия «Костромагорстрой» возбуждено 8 уголовных дел.Как сообщил на заседании фракции Евгений Нагоров, на сегодняшний день основная задолженность имеется по четырем структурным подразделениям «Костромагорстроя» - «Стройдом», «Защита и безопасность», «Стройдеталь» и управлению механизации. По состоянию на 1 июля перед работниками в 2018 году погашена задолженность на общую сумму порядка 21 млн рублей. Сумма оставшейся задолженности по заработной плате составляет около 9 млн рублей.Сегодня товарищи по партии поставили Евгению Нагорову жесткие условия — либо он полностью погашает задолженность по заработной плате перед своими работниками, либо лишается партийного членского билета. Срок установлен до начала сентября – времени, когда областная дума выйдет с каникул.«Предприятие серьезный и крупный налогоплательщик и работодатель региона. И мы прекрасно понимаем ту ответственность, которую несет руководство перед своими работниками. «Единая Россия» является общественной организацией, которая нацелена на то, чтобы отстаивать права максимального большего количества людей. То, что сложилось на предприятии, это не минутная история, достаточно длящийся процесс. Много было встреч, много было обещаний, я думаю, что край наступил. Если люди пошли на крайние меры выражения своего мнения через голодовку, я так понимаю, у них не осталось другого способа донести до общества свою боль, страдания, нарушения прав. Евгений Геннадьевич – вы член партии. Думаю, что у вас достаточно ресурсов для решения ситуации, а мы досконально изучали ситуацию на предприятии. Нам нужен конкретный срок, когда нарушенные права людей будут восстановлены. Прошу изыскать все возможности, чтобы к началу осенней сессии этот вопрос с повестки дня был снят», - подчеркнул заместитель председателя облдумы Иван Богданов.Руководитель «Костромагорстроя» Евгений Нагоров заверил коллег, что приложит все усилия для разрешения ситуации и к 15-20 сентября этот вопрос будет снят.«Работа во фракции «Единой России» в областной Думе – это не только возможность активно и конструктивно участвовать в общественно-политической и социально-экономической жизни региона, это еще и огромная, повышенная ответственность перед нашими избирателями. Это партия, которая проводит ответственную политику по разным направлениям. У нас в партии нет каких-то привилегированных членов, перед законом и уставом мы все равны. Сроки сегодня Евгением Геннадьевичем обозначены, я предлагаю, если вопрос не будет решен, то принять меры дисциплинарного взыскания – исключение из партии», - подчеркнул депутат Дмитрий Грибков.