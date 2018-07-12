Данные сообщили во Владимирстате.

Данные сообщили во Владимирстате.По итогам прошлого года, в области произошёл достаточно резкий спад рождаемости, который свёл на нет относительные успехи в «приумножении» количества владимирцев, достигнутые за предыдущие 10 лет, - сообщил Владимирстат.Всё меньше рождаемость...Как сообщают статистики, с 2003 по 2015 год во Владимирской области наблюдались некоторые положительные сдвиги в демографических процессах. За эти 12 лет почти на четверть выросло число родившихся в расчёте на 1000 человек. Однако с 2016 года коэффициент рождаемости в области начал падать, с 11,2 в 2016 году до 9,7 в 2017 году. В 2017 году в регионе родилось около 13,4 тысячи младенцев, что на 2,3 тысячи меньше, чем в предыдущем году. Негативная тенденция в демографии, по всей видимости, сохранится и в нынешнем году.По данным Владимирстата, в I квартале 2018 года коэффициент рождаемости во Владимирской области ещё ниже - он равен 9,3. Владимирская область в этом плане не одинока - спад рождаемости в минувшем году наблюдали во всех регионах ЦФО. Однако наиболее выраженным он был во Владимирской и соседних областях: Костромской, Рязанской, Ярославской и Курской. В целом по России за прошедший год родились 1 миллион 690 тысяч человек, что на 198,4 тысячи меньше, чем в 2016 году.- Возможно, в последние годы мы пережили бы ещё больший спад рождаемости, если бы не программы правительства, направленные на стимулирование рождаемости за счёт рождения в семьях второго, третьего ребенка и последующих детей. Например, в нашей области за 2017 год «материнские капиталы» предоставили на 2,8 млрд рублей. Его размер увеличили в 1,8 раза по сравнению с началом реализации программы в 2007 году, и теперь он - 453 тысяч рублей на каждую женщину, - объясняют специалисты Владимирстата.Бегство из региона?Специалисты приводят и не очень положительный демографический прогноз численности населения в области на ближайшие 18 лет - до 2036 года.По состоянию на 1 января 2018 года у нас проживали чуть более 1 миллиона 378 тысяч человек. По численности населения область занимает 6 место среди 18 регионов Центрального федерального округа. Наш регион опережают город Москва, Московская, Воронежская, Тульская и Белгородская области.Подавляющее число населения Владимирской области проживает в городах - 77,6%, а в сельской местности обосновалось 23% людей. С 1990 года население Владимирской области сократилось почти на 279 тысяч человек. Средняя скорость убыли населения по 10 тысяч человек в год. Причём по 3-м вариантам прогноза (пессимистичный, средний, оптимистичный) нас ждёт дальнейшее уменьшение числа проживающих на территории региона. По пессимистическому сценарию к 2036 году население региона может сократиться ещё на 219 тысяч, по оптимистическому варианту - на 63 тысячи человек.Сокращение будет как в городской, так и в сельской местности. Убыль населения в большей степени затронет деревни. С 2011 года статистики отмечают, что из региона больше выезжает людей в поисках работы или нового места жительства. Такое положение дел, по мнению специалистов, продолжится ещё пару лет до 2020 года. В дальнейшем ситуацию стабилизируют, но не за счёт того, что владимирцы останутся на малой родине, а за счёт приезжих - до 2035 года эксперты обещают миграционный прирост в среднем по 1300 человек в год. Продолжится и тренд на уменьшение доли населения в трудоспособном возрасте: сейчас доля самой активной категории находится на уровне 54%, а к 2036 году процент работающих сократится до 52,6%. Число людей старше трудоспособного возраста, напротив, будет расти.К счастью, есть и позитивные прогнозы: увеличение продолжительности жизни владимирцев. Этот показатель к концу 2035 года вырастет почти на 10% и составит 78 лет. Разница в продолжительности жизни мужчин и женщин достаточно большая - 8 лет. В 2035 году женщины в среднем будут доживать до 82 лет, а мужчины - до 74 лет. Это не может не радовать в связи с планируемым увеличением пенсионного возраста: во всяком случае, владимирцы до пенсии доживут.Комментарий:Специалист Владимирстата по взаимодействию со СМИ Наталья Солдатова:- Если изменимся мы, наши приоритеты, образ жизни, отношение к собственному здоровью - изменятся и прогнозы.