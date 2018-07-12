До дня выборов мэра Москвы, которые намечены на 9 сентября, дачные участки для голосования будут функционировать как филиалы Многофункциональных центров (МФЦ). По словам главы Московской городской избирательной комиссии (Мосгоризбирком) Валентина Горбунова, они будут заниматься не только вопросами предстоящих выборов, но и оказывать необходимые услуги москвичам по месту их нахождения.

До дня выборов мэра Москвы, которые намечены на 9 сентября,"дачные" участки для голосования будут функционировать как филиалыМногофункциональных центров (МФЦ). По словам главы Московской городскойизбирательной комиссии (Мосгоризбирком) Валентина Горбунова, они будутзаниматься не только вопросами предстоящих выборов, но и оказывать необходимыеуслуги москвичам по месту их нахождения.Участковые избирательные комиссииначнут работать за 10 дней до выборов – 29 августа, отметил Горбунов. "В соответствии сположениями "Мобильного избирателя", прием заявлений о голосовании по местунахождения начинается 25 июля", – сказал он.Затем в помещениях, где будет проходитьголосование, начнут работать сотрудники Многофункциональных центров. Горбуновподчеркнул, что это будет выездной МФЦ, которое займется предоставлением всехнеобходимых услуг жителям столицы по месту их нахождения.Всего в соседних с городом субъектах Федерации будут работать 209 избирательных участков.Больше всего их появится в Московской области – 183. 16 участков будут работатьв Калужской области, и по пять – в Тульской и Владимирской. Говоря о Тверском иЯрославском регионах, Горбунов подчеркнул, что решение не создавать там избирательные участкипринято в связи с недостаточно компактным расположением дачных участков на этихтерриториях.В свою очередь, директор центров государственных услуг"Мои документы" Елена Громова отметила, что до выборов за пределамистолицы на базе автотранспорта будут функционировать мобильные пункты МФЦ. Поее словам, они смогут приехать в то или иное место по определенному графику."В них также можно подать заявление о месте голосования", – добавилаона.Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9сентября. К 13 июля Мосгоризбирком должен проверить поступившие документы исформировать окончательный список кандидатов в градоначальники.Действующий мэрстолицы Сергей Собянин участвует в предвыборной кампании в качествесамовыдвиженца. Он первым из кандидатов предоставил в Мосгоризбирком подписныелисты муниципальных депутатов, а также подписи избирателей в свою поддержку.На предстоящих выборах будет опробован ряд новшеств. Так,помимо организации участков за пределами Москвы, будет продлено время их работы – с20:00 до 22:00. Также законом устанавливается право Общественной палаты Москвыназначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территориигорода.