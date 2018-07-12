До дня выборов мэра Москвы, которые намечены на 9 сентября,
дачные участки для голосования будут функционировать как филиалы
Многофункциональных центров (МФЦ). По словам главы Московской городской
избирательной комиссии (Мосгоризбирком) Валентина Горбунова, они будут
заниматься не только вопросами предстоящих выборов, но и оказывать необходимые
услуги москвичам по месту их нахождения.
До дня выборов мэра Москвы, которые намечены на 9 сентября,
"дачные" участки для голосования будут функционировать как филиалы
Многофункциональных центров (МФЦ). По словам главы Московской городской
избирательной комиссии (Мосгоризбирком) Валентина Горбунова, они будут
заниматься не только вопросами предстоящих выборов, но и оказывать необходимые
услуги москвичам по месту их нахождения.
Участковые избирательные комиссии
начнут работать за 10 дней до выборов – 29 августа, отметил Горбунов. "В соответствии с
положениями "Мобильного избирателя", прием заявлений о голосовании по месту
нахождения начинается 25 июля", – сказал он.
Затем в помещениях, где будет проходить
голосование, начнут работать сотрудники Многофункциональных центров. Горбунов
подчеркнул, что это будет выездной МФЦ, которое займется предоставлением всех
необходимых услуг жителям столицы по месту их нахождения.
Всего в соседних с городом субъектах Федерации будут работать 209 избирательных участков.
Больше всего их появится в Московской области – 183. 16 участков будут работать
в Калужской области, и по пять – в Тульской и Владимирской. Говоря о Тверском и
Ярославском регионах, Горбунов подчеркнул, что решение не создавать там избирательные участки
принято в связи с недостаточно компактным расположением дачных участков на этих
территориях.
В свою очередь, директор центров государственных услуг
"Мои документы" Елена Громова отметила, что до выборов за пределами
столицы на базе автотранспорта будут функционировать мобильные пункты МФЦ. По
ее словам, они смогут приехать в то или иное место по определенному графику.
"В них также можно подать заявление о месте голосования", – добавила
она.
Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9
сентября. К 13 июля Мосгоризбирком должен проверить поступившие документы и
сформировать окончательный список кандидатов в градоначальники.
Действующий мэр
столицы Сергей Собянин участвует в предвыборной кампании в качестве
самовыдвиженца. Он первым из кандидатов предоставил в Мосгоризбирком подписные
листы муниципальных депутатов, а также подписи избирателей в свою поддержку.
На предстоящих выборах будет опробован ряд новшеств. Так,
помимо организации участков за пределами Москвы, будет продлено время их работы – с
20:00 до 22:00. Также законом устанавливается право Общественной палаты Москвы
назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории
города.