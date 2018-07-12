Пресненский суд Москвы приговорил к 5 годам колонии и экс-заместителя директора Федерального агентства специального строительства (Спецстрой) РФ Александра Бурякова, признав его виновным в особо крупном мошенничестве.

Пресненский суд Москвы приговорил к 5 годам колонии и экс-заместителя директора Федерального агентства специального строительства (Спецстрой) РФ Александра Бурякова, признав его виновным в особо крупном мошенничестве.Как сообщили в Следственном комитете России, Буряков выплатит государству 600 тысяч рублей штрафа и будет отбывать наказание в колонии общего режима.Суд согласился с выводами следствия о том, что подсудимый совершил три эпизода хищения бюджетных средств при строительстве и реконструкции объектов Минобороны РФ в Москве и Тверской области в 2013-2015 годах.Кроме Бурякова по уголовному делу проходят также бывший первый заместитель директора Спецстроя Александр Загорулько и бизнесмен Кадыр Караханов, которых обвиняют в хищении денег на сумму свыше 1 миллиарда рублей.Буряков признал вину и заключил сделку со следствием, в этой связи его дело было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке.