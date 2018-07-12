На Первом канале 16 июля начинается новый сериал с забавным названием Старушки в бегах режиссера Ивана Бычкова. В восьмисерийном фильме приняли участие Елена Сафонова, Татьяна Орлова, Марина Яковлева, Галина Беляева, Алена Коломина, Сергей Баталов, Вячеслав Манучаров и другие звезды российского кино.

На Первом канале 16 июля начинается новыйсериал с забавным названием "Старушки в бегах" режиссера Ивана Бычкова. Ввосьмисерийном фильме приняли участие Елена Сафонова, ТатьянаОрлова, Марина Яковлева, Галина Беляева, Алена Коломина, Сергей Баталов, Вячеслав Манучаров и другие звезды российского кино.Жанр картиныможно назвать драмой с элементами комедии. История начинается с того, что тристаринные подружки живут вместе со своими взрослыми детьми. Вечная тема отцов идетей и "квартирный вопрос" сподвигают в один прекрасный день женщин уехать к своейприятельнице, тем самым дав детям дышать "полной грудью".Вместе с тем, героини нехотят ставить на себе крест: они хотят, чтобы и их жизнь продолжалась. На путидам все время встречаются всякие препятствия, которые они преодолевают. "Они начинают всем помогать: строить личную жизнь, кого-толечить, куда-то пристраивать", – цитирует Сафонову "Вечерняя Москва". Пословам актрисы, они люди другого поколения, и просто не могут пройти мимо тех, ктонуждается в помощи.Поделилась впечатлениями от съемок и другая актриса –Марина Яковлева. "Мне очень дороги эти съемки. У нас замечательное триополучилось. С трепетом жду выхода. Юмор – одна из важных составляющих нашегосериала. Комедия – мой жанр. Я его очень люблю", – заявила она.Еще одна героиняфильма Татьяна Орлова рассказала, как ей пришлось на съемках водить "Волгу" 1961 года выпуска. Более сложного, чем этотавтомобиль, я ничего в жизни не водила!... Это трудно", – призналасьартистка.Отметим, сериал снимался в Коломне и в других пунктах дальнего Подмосковья. Зрителисмогут полюбоваться коломенскими двориками, церквями, деревушками на берегахреки и красивым подвесным мостом. Картина будет выходить в эфир в 21:35 од 19июля.