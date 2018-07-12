На Первом канале 16 июля начинается новый
сериал с забавным названием Старушки в бегах режиссера Ивана Бычкова. В
восьмисерийном фильме приняли участие Елена Сафонова, Татьяна
Орлова, Марина Яковлева, Галина Беляева, Алена Коломина, Сергей Баталов, Вячеслав Манучаров и другие звезды российского кино.
На Первом канале 16 июля начинается новый
сериал с забавным названием "Старушки в бегах" режиссера Ивана Бычкова. В
восьмисерийном фильме приняли участие Елена Сафонова, Татьяна
Орлова, Марина Яковлева, Галина Беляева, Алена Коломина, Сергей Баталов, Вячеслав Манучаров и другие звезды российского кино.
Жанр картины
можно назвать драмой с элементами комедии. История начинается с того, что три
старинные подружки живут вместе со своими взрослыми детьми. Вечная тема отцов и
детей и "квартирный вопрос" сподвигают в один прекрасный день женщин уехать к своей
приятельнице, тем самым дав детям дышать "полной грудью".
Вместе с тем, героини не
хотят ставить на себе крест: они хотят, чтобы и их жизнь продолжалась. На пути
дам все время встречаются всякие препятствия, которые они преодолевают. "Они начинают всем помогать: строить личную жизнь, кого-то
лечить, куда-то пристраивать", – цитирует Сафонову "Вечерняя Москва". По
словам актрисы, они люди другого поколения, и просто не могут пройти мимо тех, кто
нуждается в помощи.
Поделилась впечатлениями от съемок и другая актриса –
Марина Яковлева. "Мне очень дороги эти съемки. У нас замечательное трио
получилось. С трепетом жду выхода. Юмор – одна из важных составляющих нашего
сериала. Комедия – мой жанр. Я его очень люблю", – заявила она.
Еще одна героиня
фильма Татьяна Орлова рассказала, как ей пришлось на съемках водить "Волгу" 1961 года выпуска. Более сложного, чем этот
автомобиль, я ничего в жизни не водила!... Это трудно", – призналась
артистка.
Отметим, сериал снимался в Коломне и в других пунктах дальнего Подмосковья. Зрители
смогут полюбоваться коломенскими двориками, церквями, деревушками на берегах
реки и красивым подвесным мостом. Картина будет выходить в эфир в 21:35 од 19
июля.