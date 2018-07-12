Индиец, который попал в книгу рекордов Гиннесса благодаря самым длинным ногтям в мире, состриг их. Для этого пришлось прибегнуть к помощи специального техника.

Индиец, который попал в книгу рекордов Гиннесса благодаря самым длинным ногтям в мире, состриг их. Для этого пришлось прибегнуть к помощи специального техника.Мужчина отращивал ногти налевой руке в течение 66 лет. Во время последнего измерения их длина превысилаболее 909,6 сантиметров. Предмет гордости индийца аккуратно отрезал специальныйтехник с помощью электроинструмента. Сообщается, что ногти были переданы в дармузею Нью-Йорка.82-летний рекордсмен рассказал, какой ценой ему обошелся этоттитул, передает газета South China Morning Post. По его словам, жить с такими огромными ногтями – это сплошное мучение,поскольку они доставляли неудобство и боль. Так, мужчине приходилосьфиксировать руку во время сна и вести малоподвижный образ жизни.