Индиец, который попал в книгу рекордов Гиннесса благодаря самым длинным ногтям в мире, состриг их. Для этого пришлось прибегнуть к помощи специального техника.
Индиец, который попал в книгу рекордов Гиннесса благодаря самым длинным ногтям в мире, состриг их. Для этого пришлось прибегнуть к помощи специального техника.
Мужчина отращивал ногти на
левой руке в течение 66 лет. Во время последнего измерения их длина превысила
более 909,6 сантиметров. Предмет гордости индийца аккуратно отрезал специальный
техник с помощью электроинструмента. Сообщается, что ногти были переданы в дар
музею Нью-Йорка.
82-летний рекордсмен рассказал, какой ценой ему обошелся этот
титул, передает газета South China Morning Post. По его словам, жить с такими огромными ногтями – это сплошное мучение,
поскольку они доставляли неудобство и боль. Так, мужчине приходилось
фиксировать руку во время сна и вести малоподвижный образ жизни.