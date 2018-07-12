Партийный проект Единой России Школа грамотного потребителя займется разъяснительной работой среди семей, где есть инвалиды и пожилые люди старше 70 лет. По словам координатора партпроекта, первого зампреда думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Александра Сидякина, партийцы объяснят, как правильно подать заявление на получение региональных компенсаций за капитальный ремонт. Соответствующий законопроект был принят нижней палатой парламента в третьем, окончательном чтении.

Партийный проект "Единой России" "Школаграмотного потребителя" займется разъяснительной работой среди семей, гдеесть инвалиды и пожилые люди старше 70 лет. По словам координатора партпроекта,первого зампреда думского комитета по жилищной политике и ЖКХ АлександраСидякина, партийцы объяснят, как правильно подать заявление на получениерегиональных компенсаций за капитальный ремонт. Соответствующий законопроектбыл принят нижней палатой парламента в третьем, окончательном чтении.Законодатель отметил, что после внесения субъектамиФедерации соответствующих изменений в местные законы региональные координаторыпартийного проекта проведут информационную кампанию, чтобы семьи, в которыхесть и пенсионеры старше 70 лет, и инвалиды, имеющие право на льготы по ЖКУ,смогли подать заявление о компенсации за капремонт.С января следующего года предлагается расширить переченьсобственников жилья, достигших возраста 70 или 80 лет, которые вправе получатьот субъектов Федерации компенсации расходов на уплату взноса на капремонт.Дополнительно нормативно-правовой акт распространяется на около 200 тысяччеловек, которые имеют право на получение субсидии на компенсацию оплаты взносана капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Исполнениедокумента потребует порядка 300 миллионов рублей ежегодно, которые будутпокрываться за счет государственного бюджета.С января 2016 года по инициативе "Единой России"было определено, что региональные законы могут устанавливать компенсациюрасходов на уплату взносов на капремонт. Из федерального бюджета на эти целиежегодно выделяется порядка четырех миллиардов рублей.Партийный проект единороссов "Школа грамотногопотребителя" направлен на повышение качества жизни, создание доступных,комфортных и безопасных условий проживания и повышение грамотности россиян всфере жилищно-коммунального хозяйства. Координирует проект депутат АлександрСидякин, возглавляет его общественный совет председатель наблюдательного советаФонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.