Порноактрису Сторми Дэниэлс, рассказавшую о сексе с президентом США Дональдом Трампом, арестовали. Адвокат женщины заявил, что в этом прослеживается явный политический подтекст.

Порноактрису Сторми Дэниэлс, рассказавшую о сексе с президентом США Дональдом Трампом, арестовали. Адвокат женщины заявил, что в этом прослеживается явный политический подтекст.Адвокат звезды фильмов для взрослых Сторми Дэниелс возмутился, что его подопечную арестовали во время работы без каких-либо на то оснований. Он высказал свою версию произошедшего в Twitter."Это было подстроено и политически мотивированно", – написал адвокат Майкл Авенатти. Более того, он увидел в данном аресте политический аспект и заявил о намерении бороться с "фиктивными обвинениями".Позже Авенатти уточнил, что порноактрису арестовали за то, что она "позволила клиенту прикоснуться к ней во время выступления на сцене". Правозащитник удивился тому, что государство выделяет бюджетные деньги полиции на проведение подобных операций, передает "".Напомним, что в марте 2018 года Сторми Дэниелсподала в суд иск к президенту США Дональду Трампу. Претензии порноактрисы были связаны с неразглашением информации о ее интимной связи с американским лидером. По ее словам, Трамп не подписал эти условия.Адвокат Майкл Авенатти, в свою очередь, сообщил о близких отношениях актрисы и американского лидера, продолжавшихся с 2006 года. Тогда, по его словам, Сторми Дэниэлс получила 130 тысяч долларов за хранение молчания.