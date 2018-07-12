Международная федерация футбола призвала телеканалы меньше показывать привлекательных болельщиц во время трансляции матчей ЧМ-2018. В ФИФА намекнули, что таким образом борются с сексизмом.

Международная федерация футбола призвала телеканалы меньше показывать привлекательных болельщиц во время трансляции матчей ЧМ-2018. В ФИФА намекнули, что таким образом борются с сексизмом.В ФИФА подтвердили, что федерация собирается попросить национальных телевизионных вещателей меньше показывать привлекательных болельщиц. Это связано с тем, что организация проводит антидискриминационную кампанию.Каким образом связяны борьба с дискриминацией и запрет на показ симпатичных болельщиц, не уточняется. Однако глава департамента корпоративной социальной ответственности ФИФА Федерико Аддиечи рассказал, что в частых изображениях по телевизору привлекательных женщин наблюдатели усмотрели признаки сексизма, передает Associated Press.По его словам, за последнее время было зафиксировано множество случаев, когда фанаты преследовали журналисток. Представитель Международной федерации футбола отметил, что с этой проблемой на ЧМ-2018 можно было столкнуться чаще, чем с проявлением расизма.Кроме того, Аддиечи убежден, что подобная позиция ФИФА является "нормальной эволюцией". Он считает, что по сравнению с прошлым чемпионатом мира по футболу в Бразилии трансляции нынешнего мундиаля уже существенно улучшились​.Ранее стало известно, что спортивные журналистки Бразилии запустили кампанию по борьбе с сексуальными домогательствами после того, как столкнулись с приставаниями фанатов во время проведения ЧМ-2018. Акция "Дай ей работать" сопровождалась роликом, в котором девушки призывают положить конец сексизму и харассменту.