Бывшая солистка группы ВИА Гра Татьяна Котова опубликовала в Сети кадр со съемки для мужского журнала MAXIM. При этом на контрасте с фотографией эротического содержания певица сделала весьма странное обращение к поклонникам.

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Татьяна Котова опубликовала в Сети кадр со съемки для мужского журнала MAXIM. При этом на контрасте с фотографией эротического содержания певица сделала весьма странное обращение к поклонникам.Очевидно, что певица не стесняется демонстрировать свои формы и с удовольствием это делает. Стоит отметить, что новый снимок получился довольно откровенным.Поклонники тонкой творческой натуры Котовой не стали ограничивать себя в cловах. В комментариях к посту они отметили шикарную фигуру певицы и разразились комплиментами в адрес кумира. "Божественно красива, как ангел хороша!", "Господи, какое великолепие!" – написали они.И если "форма" пришлась пользователям Сети по вкусу, то "содержание", как говорится, у многих вызвало вопросы. Дело в том, что пикантный снимок артистка сопроводила "глубокими мыслями о вечном". "Каким ты дом построишь, таким ему и быть. Как сам себя настроишь, так сам и будешь жить", – написала Котова.Многие подписчики певицы, мягко говоря, не оценили "философскую" составляющую публикации. "Красиво, но пошловато без трусиков… Философский коммент под фото неуместен… ", "Судя по оголенному заду и философии про дом, у вас фундамент подтекает, а может уже и крыша", – отметили недоумевающие скептики.Напомним, что бывшая солистка женской поп-группы "ВИА Гра" выступала в составе коллектива с 2008 по 2010 год. Кроме того, она является третьей девушкой России, принявшей участие в обоих конкурсах красоты Мисс Вселенная и Мисс Мира.