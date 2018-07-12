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<a href="http://33live.ru/novosti/12-07-2018-ford-vezet-v-gudvud-srazu-dva-unikalnyx-mustanga.html" target="_blank">Ford везет в Гудвуд сразу два уникальных Мустанга</a> - Главными героями выступления команды Ford на фестивале скорости в Гудвуде станут спорткары из семейства Mustang, каждый из которых существует в единственном экземпляре. Один отметился съемками в культовом фильме Bullitt, второй посвящен летчикам Второй Мировой.