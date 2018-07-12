Это астрономическое явление ожидается в пятницу, 13 июля. Известный астролог Павел Глоба рассказал, кому стоит опасаться солнечного затмения.

Это астрономическое явление ожидается впятницу, 13 июля. Известный астролог Павел Глоба рассказал, кому стоитопасаться солнечного затмения.Ряд российских астрологов связывают явление с неприятностями длянекоторых знаков Зодиака. Однако Глоба уверяет, что все это "бред и вранье".По его словам, влияние может зависеть только от личного гороскопа,и утверждать, что какие-то определенные знаки окажутся в зоне риска – "дилетантскийподход". При этом эксперт согласился с тем, что солнечное затмение частичноесолнечное затмение, действительно, может повлечь определенные проблемы.Павел Глоба не советует 13 июля предпринимать каких-то серьезныхдел. Он рекомендует избегать конфликтов и быть осторожными на дорогах, передаеттелеканал "МИР24". Однако, по его словам, это общие рекомендации. Любыезапугивания на тему этого астрономического явления астролог сравнил сострашилками про конец света, заверив, что они не имеют под собой никакихоснований.Статистика же говорит о том,что во время затмений у легко возбудимых людей и тех, кто страдаетпсихологическими зависимостями и хроническими заболеваниями (в том числе,сердечно-сосудистыми), может обостриться общий фон. Одним словом, влияниезатмений существует, но оно не связано со знаком Зодиака.Частичное солнечноезатмение 13 июля произойдет в 6:02 по мск. Однако полюбоваться этим загадочнымзрелищем смогут лишь жители Тасмании, южной части Австралии и в восточной частиАнтарктиды.