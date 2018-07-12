Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, который предусматривает частичное или полное освобождение от уплаты взносов за капремонт семьи, в которых проживают инвалиды I и II групп.

Ранее депутаты приняли закон, который дает право регионам предоставлять одиноким людям, достигшим возраста 70 и 80 лет, компенсации в размере 50% и 100% соответственно, сообщает ТАСС.Раньше такую компенсацию не могли получить пенсионеры, проживающие с инвалидами, поскольку это право прописывалось в отношении одиноких или тех, кто живет в семьях, состоящих только из неработающих пенсионеров.