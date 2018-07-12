Правительственная армия Сирии взяла под контроль провинцию Дераа на
юго-западе страны. Большая часть территории уже освобождена от боевиков при
непосредственном участии российской стороны.
Правительственная армия Сирии взяла под контроль провинцию Дераа на
юго-западе страны. Большая часть территории уже освобождена от боевиков при
непосредственном участии российской стороны.
В прошлом сирийские правительственные силы уже пытались
захватить город, но потерпели неудачу. В этот раз сломить сопротивление удалось
после вмешательства российской авиации. Кроме того, наши военные полицейские
сопровождают миссию, которая будет вести переговоры с боевиками.
В СМИ также появилась информация о том, что в
освободительной операции принимали участие и бойцы ЧВК Вагнера, которые
регулярно оказывают помощь правительственным войскам на территории Сирии.
Акербат, Пальмира, Дейр-эз-Зор – во многих решающих боях участие российских
добровольцев играло решающую роль в исходе сражения с террористами.
О том, какими идеалами руководствуются бойцы группы Вагнера,
принимая участие в сирийском конфликте, и своим мнением о роли ЧВК в борьбе с
терроризмом с журналистами поделился полковник милиции Николай Сергеевич
Кириллов.
Николай Кириллов – опытный военный, дважды принимавший
участие в чеченских военных кампаниях, за свою работу был удостоен звания
кавалера ордена Мужества, награжден медалями "За отвагу" и "За заслуги перед
Отечеством" I и II степени.
В интервью он обозначил свою позицию к группе Вагнера на
примере одного из своих бойцов, Владимира Усачева. В 2000-м году Усачев погиб
во время атаки боевиков на подступах к Грозному, посмертно был удостоен звания
Героя Российской Федерации. В Чечню он уезжал от жены и новорожденного ребенка
со словами "А кто, если не мы?", несмотря на то, что мог написать рапорт и
остаться дома.
По мнению ветерана, в этой емкой фразе содержится ключевая
мотивация добровольцев, отправляющихся в горячие точки. "В нашей жизни не все
определяется деньгами", – убежден военный. Среди добровольцев немало бывших
участников боевых действий, и помимо опыта за плечами у них есть своя твердая
жизненная позиция: патриотизм, чувство сопричастности и понимание масштабов
того зла, с которым они сражаются. Вряд ли кто-то из тех, кто отлично знает
ужасы войны, стал бы снова рисковать здоровьем и даже жизнью ради одних лишь
денег. По его словам, хорошее жалование можно получать и за менее трудоемкую и
опасную работу – "да хоть мыть унитазы", но люди все равно выбирают этот путь.
Ветеран двух войн не сомневается в чести и чувстве долга
перед Отечеством бойцов группы Вагнера. Без них не обходилось ни одно знаковое
сражение с игиловцами (члены запрещенной в России террористической организации "Исламское
государство". – Прим.Ред.), а потому героизм их поступков и роль в сирийском
конфликте трудно переоценить.