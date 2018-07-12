Правительственная армия Сирии взяла под контроль провинцию Дераа на юго-западе страны. Большая часть территории уже освобождена от боевиков при непосредственном участии российской стороны.

Правительственная армия Сирии взяла под контроль провинцию Дераа наюго-западе страны. Большая часть территории уже освобождена от боевиков принепосредственном участии российской стороны.В прошлом сирийские правительственные силы уже пыталисьзахватить город, но потерпели неудачу. В этот раз сломить сопротивление удалосьпосле вмешательства российской авиации. Кроме того, наши военные полицейскиесопровождают миссию, которая будет вести переговоры с боевиками.В СМИ также появилась информация о том, что восвободительной операции принимали участие и бойцы ЧВК Вагнера, которыерегулярно оказывают помощь правительственным войскам на территории Сирии.Акербат, Пальмира, Дейр-эз-Зор – во многих решающих боях участие российскихдобровольцев играло решающую роль в исходе сражения с террористами.О том, какими идеалами руководствуются бойцы группы Вагнера,принимая участие в сирийском конфликте, и своим мнением о роли ЧВК в борьбе стерроризмом с журналистами поделился полковник милиции Николай СергеевичКириллов.Николай Кириллов – опытный военный, дважды принимавшийучастие в чеченских военных кампаниях, за свою работу был удостоен званиякавалера ордена Мужества, награжден медалями "За отвагу" и "За заслуги передОтечеством" I и II степени.В интервью он обозначил свою позицию к группе Вагнера напримере одного из своих бойцов, Владимира Усачева. В 2000-м году Усачев погибво время атаки боевиков на подступах к Грозному, посмертно был удостоен званияГероя Российской Федерации. В Чечню он уезжал от жены и новорожденного ребенкасо словами "А кто, если не мы?", несмотря на то, что мог написать рапорт иостаться дома.По мнению ветерана, в этой емкой фразе содержится ключеваямотивация добровольцев, отправляющихся в горячие точки. "В нашей жизни не всеопределяется деньгами", – убежден военный. Среди добровольцев немало бывшихучастников боевых действий, и помимо опыта за плечами у них есть своя твердаяжизненная позиция: патриотизм, чувство сопричастности и понимание масштабовтого зла, с которым они сражаются. Вряд ли кто-то из тех, кто отлично знаетужасы войны, стал бы снова рисковать здоровьем и даже жизнью ради одних лишьденег. По его словам, хорошее жалование можно получать и за менее трудоемкую иопасную работу – "да хоть мыть унитазы", но люди все равно выбирают этот путь.Ветеран двух войн не сомневается в чести и чувстве долгаперед Отечеством бойцов группы Вагнера. Без них не обходилось ни одно знаковоесражение с игиловцами (члены запрещенной в России террористической организации "Исламскоегосударство". – Прим.Ред.), а потому героизм их поступков и роль в сирийскомконфликте трудно переоценить.