Пять лет лишения свободы требует прокуратура для обвиняемых
по делу об избиении известного музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash). Главный
фигурант – бывший депутат Пермского заксобрания Александр Телепнев – частично
признал свою вину.
Пять лет лишения свободы требует прокуратура для обвиняемых
по делу об избиении известного музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash). Главный
фигурант – бывший депутат Пермского заксобрания Александр Телепнев – частично
признал свою вину.
Прокуратура вину подозреваемых считает доказанной и
настаивает на вынесении обвинительного приговора. Об этом заявила во время
перерыва в судебном заседании в Ленинском районном суде Перми старший помощник
прокурора Анастасия Мамошина. По ее словам, обвиняемым грозит до пяти лет
лишения свободы по статье о причинении здоровью вреда средней тяжести.
Один из обвиняемых – экс-депутат Пермского заксобрания
Александр Телепнев, признает свою вину лишь частично – заявляя, что "не
согласен с классификацией обвинения".
О нападении на DJ
Smash стало известно в феврале этого года. Музыкант обвинил в нанесении побоев
Телепнева и его друга Ванкевича. Все произошло в одном из ночных клубов в
Перми. Экс-депутат с приятелем, порядком подвыпившие, попросили Андрея сделать
с ним селфи. Сделать качественный снимок в таком состоянии друзья никак не
могли.
Пара не отставал артиста, хотя он и просил их об этом – а
затем, обидевшись на что-то, музыканта начали избивать. Избиение продолжалось,
пока не вмешалась охрана. Артисту сломали челюсть, ему пришлось делать срочную
операцию.
Как сообщил сам DJ Smash, во время следствия Телепнев через
своего адвоката предложил мировую. В качестве отступных фигурировали квартира в
Перми либо деньги, 10-15 миллионов рублей. Музыкант отказался, однако намерен
подавать против хулиганов гражданский иск о возмещении морального ущерба -
примерно на такую же сумму, передает Life.ru.