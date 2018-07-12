Пять лет лишения свободы требует прокуратура для обвиняемых по делу об избиении известного музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash). Главный фигурант – бывший депутат Пермского заксобрания Александр Телепнев – частично признал свою вину.

Пять лет лишения свободы требует прокуратура для обвиняемыхпо делу об избиении известного музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash). Главныйфигурант – бывший депутат Пермского заксобрания Александр Телепнев – частичнопризнал свою вину.Прокуратура вину подозреваемых считает доказанной инастаивает на вынесении обвинительного приговора. Об этом заявила во времяперерыва в судебном заседании в Ленинском районном суде Перми старший помощникпрокурора Анастасия Мамошина. По ее словам, обвиняемым грозит до пяти летлишения свободы по статье о причинении здоровью вреда средней тяжести.Один из обвиняемых – экс-депутат Пермского заксобранияАлександр Телепнев, признает свою вину лишь частично – заявляя, что "несогласен с классификацией обвинения".О нападении на DJSmash стало известно в феврале этого года. Музыкант обвинил в нанесении побоевТелепнева и его друга Ванкевича. Все произошло в одном из ночных клубов вПерми. Экс-депутат с приятелем, порядком подвыпившие, попросили Андрея сделатьс ним селфи. Сделать качественный снимок в таком состоянии друзья никак немогли.Пара не отставал артиста, хотя он и просил их об этом – азатем, обидевшись на что-то, музыканта начали избивать. Избиение продолжалось,пока не вмешалась охрана. Артисту сломали челюсть, ему пришлось делать срочнуюоперацию.Как сообщил сам DJ Smash, во время следствия Телепнев черезсвоего адвоката предложил мировую. В качестве отступных фигурировали квартира вПерми либо деньги, 10-15 миллионов рублей. Музыкант отказался, однако намеренподавать против хулиганов гражданский иск о возмещении морального ущерба -примерно на такую же сумму, передает Life.ru.