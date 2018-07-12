Российская
фигуристка Евгения Медведева рассказала о жизни в Торонто. В Канаду она переехала
для тренировок со специалистом Брайаном Орсером.
Российская
фигуристка Евгения Медведева рассказала о жизни в Торонто. В Канаду она переехала
для тренировок со специалистом Брайаном Орсером.
Девушка заявила, что чувствует себя
спокойнее после переезда в Торонто. Однако она еще не до конца привыкла
к местному менталитету.
Медведева призналась, что для нее необычно,
что все люди там практически всегда улыбаются. "Когда ты встречаешь кого-то, то
у тебя обязательно спросят: "Как дела? Как твой день?". Это очень
необычно, но я думаю, что это даже лучше для тренировок, здесь мне
спокойнее", – рассказала фигуристка в интервью Youtube-каналу
производителя коньков John Wilson Blades.
Кроме того, Евгения
сравнила тренировочный режим в России и Канаде. По ее словам, в Торонто все обстоит
по-другому: тренировки происходят чаще, но на них уходит меньше времени. "Но
это даже сложнее", – добавила она.
Напомним, что в мае этого года Евгения
Медведева прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе.
Фигуристка переехала в Торонто. Работать она решила с канадским наставником-гомосексуалистом
Брайаном Орсером. Выступать спортсменка будет по-прежнему за Россию.
Как писали Dni.Ru, на Олимпиаде в Пхенчхане
Медведева стала обладательницей двух серебряных наград. Ее соперница Загитова
взяла золото в женском одиночном катании.