Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о жизни в Торонто. В Канаду она переехала для тренировок со специалистом Брайаном Орсером.

Российскаяфигуристка Евгения Медведева рассказала о жизни в Торонто. В Канаду она переехаладля тренировок со специалистом Брайаном Орсером.Девушка заявила, что чувствует себяспокойнее после переезда в Торонто. Однако она еще не до конца привыклак местному менталитету.Медведева призналась, что для нее необычно,что все люди там практически всегда улыбаются. "Когда ты встречаешь кого-то, тоу тебя обязательно спросят: "Как дела? Как твой день?". Это оченьнеобычно, но я думаю, что это даже лучше для тренировок, здесь мнеспокойнее", – рассказала фигуристка в интервью Youtube-каналупроизводителя коньков John Wilson Blades.Кроме того, Евгениясравнила тренировочный режим в России и Канаде. По ее словам, в Торонто все обстоитпо-другому: тренировки происходят чаще, но на них уходит меньше времени. "Ноэто даже сложнее", – добавила она.Напомним, что в мае этого года ЕвгенияМедведева прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе.Фигуристка переехала в Торонто. Работать она решила с канадским наставником-гомосексуалистомБрайаном Орсером. Выступать спортсменка будет по-прежнему за Россию.Как писали Dni.Ru, на Олимпиаде в ПхенчханеМедведева стала обладательницей двух серебряных наград. Ее соперница Загитовавзяла золото в женском одиночном катании.