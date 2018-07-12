Мыльная опера в семье известного футболиста Александра Кержакова продолжается. Спортсмен и его пока еще супруга Милана подписали брачный договор

Мыльнаяопера в семье известного футболиста Александра Кержакова продолжается.Спортсмен и его пока еще супруга Милана подписали брачный договорКак сообщает Super.ru 10 июля Милана и Александр были унатариуса. Пара подписала соглашение, которое касалось денег на счетах девушки.Весь семейный бюджет хранился в банке на имени Кержаковой, атеперь по договору все средства будут поделены пополам. Ранее жена футболистаотмечала, что ее часть составит около двух миллионов долларов.Отметим, что многие друзья Миланы предполагают, что девушкарешилась на этот шаг под давлением. Мол, Кержаков шантажируя ребенком, выбивалденьги из супруги.К примеру, хороший приятель Кержаковой адвокат АлександрДобровинский подозревает, что девушку заставили признаться в употреблениизапрещенных препаратов, чтобы иметь рычаги для манипуляций. Якобы Милану шантажируютребенком.Еще неделю назад Александр говорил о том, что суть конфликтав семье Кержаковых заключается в деньгах. По словам Добровинского, когда в домефутболиста царил мир, спортсмен дважды перевел на банковский счет Миланыкрупную сумму денег. После он попросил Милану вернуть все переведенные на еесчет средства. Женщина, оставшись с маленьким ребенком на руках без мужа, отцаи работы, отказалась. Кержаков понял, что просто вернуть капитал не получится ирешил управлять супругой с помощью сына.Бывшая супруга Александра Кержакова Екатерина Сафронова,также предполагает, что на Милану оказывают давление. "Скорее всего, Кержаков зачем-то принудил ее публично во всем признаться.Допускаю, она его прилично достала. Насколько я сейчас не хочу поддерживатькакую-то сторону, но, если Милана меня достала, представляю, как достала его.Он уже просто не знает, куда от нее деваться", – рассказала экс-женаспортсмена газете "Московский Комсомолец".