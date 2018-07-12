Защитник сборной Хорватии по футболу Домагой Вида извинился за скандирование лозунгов украинских нацистов после победы над российской командой в четвертьфинале ЧМ-2018. Примечательно, что спортсмен сделал это на русском языке.

Защитник сборной Хорватии по футболу Домагой Вида извинился за скандирование лозунгов украинских нацистов после победы над российской командой в четвертьфинале ЧМ-2018. Примечательно, что спортсмен сделал это на русском языке.Комментируя триумф своей команды после матча со сборной Англии в рамках мундиаля, Вида еще раз принес извинения всем россиянам за неосторожную реплику, передает "". "Я понимаю, что совершил ошибку. Я хочу еще один раз извиниться перед русскими людьми. Не думал об этом и извините, это жизнь. Надо учиться на ошибках",сказал спортсмен.Кроме того, отвечая на вопрос о поразительной выносливости хорватских футболистов, которые сыграли уже третий матч по 120 минут, Вида упомянул страну-хозяйку чемпионата, пишет . "Просто у нас сердца такие же большие, как Россия. И у нас есть шансы выиграть!", – заявил он.Напомним, что после победы сборной Хорватии в матче 1/4 финала ЧМ-2018 с Россией в Сети был размещен провокационный ролик с участиемхорватского защитника Домагоя Виды и Огненом Вукоевичем. На опубликованных кадрах один спортсмен скандирует лозунг "Слава Украине", а второй добавляет: "'это победа за "Динамо" и Украину".Оба хорвата не ожидали, что их "безобидный привет" бывшим одноклубникам способен спровоцировать скандал. Стоит отметить, что в Международной федерации футбола легкомыслия хорватов не оценили.Так, на Вукоевича был наложен штраф FIFA, а Хорватский футбольный союз отстранил его от дальнейшего участия в ЧМ-2018. Что касается Виды, он отделался более легким наказанием и получил предупреждение от дисциплинарного комитета организации.