Биологи нашли связь между варварским поведением вездесущих крыс и плачевным состоянием коралловых рифов. Теперь они предлагают истребить грызунов.

Представьте себе тропический остров, окружённый и защищённый от неистовой силы океана коралловыми рифами. Процветающая экосистема, настоящий райский уголок, неудержимо манит человека. И всё бы ничего, но вместе с людьми на острова заселяются и крысы.Уютно устроившись на новой территории, инвазивные, то есть чужеродные для данного региона, грызуны ищут себе наиболее простой источник пропитания. Им оказываются яйца морских птиц, их птенцы и даже иногда взрослые особи. А через некоторое время популяции пернатых приходят в упадок или просто исчезают. Параллельно с этим процессом наблюдается и другой – угнетение коралловых рифов.Но до недавнего времени никто не проводил детального исследования возможной взаимосвязи бедственного положения птиц и кораллов. За дело взялась международная команда исследователей во главе с Ником Грэхэмом (Nick Graham) из Университета Ланкастера."Морские птицы имеют огромное значение для этих островов, – рассказывает профессор Грэхэм в пресс-релизе университета. – В поисках пищи они летают в богатые морскими организмами районы океана. Когда птицы возвращаются на свои острова, где выращивают потомство, они обильно удобряют почву гуано, то есть собственным помётом, который богат азотом и фосфором. До сих пор мы не осознавали, какое значение это имеет для окружающих острова коралловых рифов"."Полевой лабораторией" для исследований стали острова Чагос в Индийском океане. Этот архипелаг из семи атоллов уникален тем, что на одних островах в конце 1700-х и начале 1800 годов расселились чёрные крысы, а другие совершенно свободны от этих грызунов. Учёные оценивали видовое разнообразие флоры и фауны островов и океана вокруг них, а также содержание в почве и воде питательных веществ, в том числе азота и фосфора.Как и предполагалось, почва на островах, густо заселённых процветающими колониями морских птиц, была гораздо богаче азотом. Питательные вещества в избытке насыщали и окружающие воды, где были доступны различным водорослям, губкам, а в итоге, благодаря пищевым цепям, и рыбам, обитающим на коралловых рифах.Общая биомасса рыб здесь была на 50% больше, чем вокруг островов, оккупированных крысами. Данный фактор очень важен для процветания рифа, поскольку морские обитатели чистят их от водорослей и отмерших кораллов, освобождая место для дальнейшего разрастания полипов.Авторы исследования уверены, что именно из-за крыс многие коралловые рифы пришли в упадок и уже не могут эффективно сопротивляться негативным экологическим факторам, которые буквально добивают эти уникальные экосистемы. В связи с этим они предлагают истребить инвазивных крыс на тропических островах. На сегодняшний день они ищут поддержку у государственных структур и надеются провести соответствующий эксперимент в своей "полевой лаборатории".Результаты исследования подробно описаны в статье, опубликованной в издании Nature.Кстати, некоторые учёные считают, что гуано – это не только питательное и ценное удобрение для океана, но и один из факторов, тормозящих глобальное потепление, о чём авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) сообщали в одном из своих материалов.