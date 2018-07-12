Я скептически отношусь к экстрасенсам. Не верю в них. Как начнут руками махать в воздухе… Однажды редакторы канала Ю шоу Популярная правда заочно обратились к парапсихологу и экстрасенсу Сергею Лангу, чтобы он сделал предсказание обо мне. В прессе в ту пору меня называли отшельником и сочиняли всякие байки. Видимо, начитавшись расхожих статеек, Сергей Ланг начал обряд гадания перед телекамерой.

Я скептически отношусь кэкстрасенсам. Не верю в них. Как начнут руками махать в воздухе… Однаждыредакторы канала "Ю" шоу "Популярная правда" заочно обратились к парапсихологуи экстрасенсу Сергею Лангу, чтобы он сделал предсказание обо мне. В прессе в тупору меня называли "отшельником" и сочиняли всякие байки. Видимо, начитавшись расхожих статеек, Сергей Ланг начал обряд гадания перед телекамерой.Он мистически нахмурил брови ипредрек, что я больше никогда не дам ни одного интервью. Даже карта Таро подназванием "отшельник", волею тайных духов выпала из его колоды. Ба! Поди ж ты!Но, самое забавное – о существовании Сергея Ланга я узнал чуть позже, когдадавал интервью одному изданию. Меня спросили, как отношусь к предсказаниюэкстрасенса о том, что никогда не дам интервью. Комично вышло.Вообще, странная сложилась мода"предсказывать" публичным людям будущее. У звезд шоу-бизнеса полным-полноаккаунтов в соцсетях, информация об их частной жизни гуляет по сети свободно.Погуглил и предсказывай.К примеру, экстрасенсы оченьлюбят давать непрошеные прогнозы телеведущей Ольге Бузовой. Я постарался,собрал несколько таких предостережений в кучу. Экстрасенс Надежда Шевченкосчитает, что Ольга Бузова слишком увлечена саморазвитием в карьере. Тут уж недо замужества. Но, если бы Ольга захотела, то у нее появился бы семейныйстатус. Однако звезда все еще таит обиду на Тарасова и не может пока его"отпустить".Белая ведьма Николь Кузнецоваповедала, что в ближайшие годы ни один мужчина не похитит сердце Ольги, ведьоно холодно. По словам колдуньи, Бузова продолжает жить прошлым, оставаясь равнодушнойк мужскому вниманию.Экстрасенс Виктория Райдоспредначертала Бузовой долгое-долгое одиночество. Но сроков не уточнила, сказавлишь, что Ольга "по эффекту бумеранга" расплачивается за разлад, который внеслав первую семью Тарасова.А вот ясновидящая Елена Ясевичназвала конкретный возраст, когда Бузову возьмут, наконец, замуж – 38 лет, тоесть еще семь лет полного одиночества (предсказание от марта 2018 года) До техже пор, Ольга будет находить утешение лишь в работе и "прикрываться" карьерой,создавая видимость счастья. А до 2025 года уже забудут, что думает Елена Ясевичпро Бузову.Таролог и ясновидящая МарианнаАбравитова заявила, что у Бузовой нет влиятельного покровителя, который за"постель" оказывал бы протекцию телеведущей. По словам гадалки, Ольга добиласьвсего сама, исключительно благодаря своему усердию. Также у звезды есть шансполучить собственный проект на ТВ.Ведьма Мерилин Керро предсказала,что Бузова не станет певицей, и на должности ведущей "ДОМа-2" она тоже недолгозадержится, это вовсе не ее путь (предсказание от 2016 года). Крах брака Тарасовыхпроизошел, по мнению Мерилин из-за того, что они совсем разные и не подходятдруг другу. Между прочим, эта же чародейка заявила когда-то, что МаринаАфрикантова родит Чуеву ребенка, но предсказание не сбылось.Гипнолог и экстрасенс ГеннадийГончаров "видит" возможное возобновление отношений Дмитрия и Ольги, когдадевушке исполнится 32-33 года. Он подчеркнул, что у пары очень хорошаясовместимость физическая и эмоциональная. Хохма! То категорически не подходятдруг другу, а то уже наоборот, идеально подходят.Ясновидящая Кажетта Ахметжановауверяла всех, якобы Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов не будут вместе.Причиной тому возможные частые ссоры, громкие конфликты и расставания напублику. Предвидела Кажетта и рождение единственного ребенка Анастасии в другихотношениях, совсем не с Дмитрием. А далее, мол, ей суждено стать актрисой. УДмитрия же путь лежит через трудности к триумфу и громадным достижениям вспорте.Экстрасенс Галина Янкоутверждала, что, Ольга до сих пор болезненно переживает разрыв отношений с бывшим супругом. Но с Дмитрием Тарасовым их пути больше непересекутся. Гадалка предсказала, что теледива вступит в новый брак черездва года (предсказание от: август 2017). Супругом ее станет мужчина успешный исостоятельный. Муж будет старше Ольги на 5-10 лет. Не сразу, но в браке родятсядети. Будет их у теледивы двое: мальчик и девочка. Со слов этого экстрасенса Ольгеосталось ходить в девках еще год.Экстрасенс Мохсен Норузи"разглядел" в тумане, что шумиха вокруг развода с футболистом ДмитриемТарасовым утихнет через три месяца (предсказание от января 2017 года). Бракисчерпал себя, Дима холоден к жене, он давно перестал считать себямужчиной-лидером. Ему хотелось глубоких чувств, а не сосуществования напоказ.Раздел имущества усложнится из-за конфликтов с обеих сторон и продлится девятьмесяцев. У Тарасова вскоре родится сын, но с его мамой он проживет не болеепяти лет. Жаль, Мохсен не уточнил год, когда предсказание должно сбыться… Да и с сыном он промахнулся, на днях уТарасовых родилась дочь. О тяжбах тоже "мимо", так как Дмитрий вовремя записалимущество на свою маму, делить экс-супругам вообще ничего не пришлось.Кстати, Мохсен Норузи считает,что у Бузовой на горизонте появятся сразу два ухажера. С одним из них зимой онаулетит отдыхать. У Ольги будет три брака и столько же детей. Еще четыре годаона помелькает в разных проектах, после чего "исчезнет с экранов". А если неисчезнет, то Мохсен наверняка что-нибудь "догадает", с фантазией у него, как мывидим, все окей, количество детей Бузовой растет с каждым часом и с каждымбраком.Экстрасенс Джулия Ванграссказала, что в супружеской жизни Ольги и Дмитрия настоящая гармония.Отношения между парой реально правдивые, их союз наполнен любовью ивзаимопониманием. Дмитрий Тарасов во всем поддерживает жену. Джулия былауверена, через три года, то есть в 2018 году, в браке Тарасов-Бузова появитсяребенок!Прекрасная попытка сыграть на вероятности.А следующее предсказаниенастолько впечатлило своей неизбитостью и новизной, что хочу показать его вам:Оказывается, секрет успехаБузовой в ее трудолюбии! Нравится ей быть успешной! Экстрасенс Жанна Костровапросто открыла всем глаза и шокировала.В общем, решено! Я тоже объявляюсебя величайшим пророком современности. "Бузова скоро выйдет замуж, родитминимум одного ребенка. Муж будет богатый. Работа будет зависеть от ее трудов. Всеэто произойдет в ближайшей десятилетке. Успеху Бузовой завидует весьшоу-бизнес".