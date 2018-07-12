Я скептически отношусь к
экстрасенсам. Не верю в них. Как начнут руками махать в воздухе… Однажды
редакторы канала Ю шоу Популярная правда заочно обратились к парапсихологу
и экстрасенсу Сергею Лангу, чтобы он сделал предсказание обо мне. В прессе в ту
пору меня называли отшельником и сочиняли всякие байки. Видимо, начитавшись расхожих статеек, Сергей Ланг начал обряд гадания перед телекамерой.
Я скептически отношусь к
экстрасенсам. Не верю в них. Как начнут руками махать в воздухе… Однажды
редакторы канала "Ю" шоу "Популярная правда" заочно обратились к парапсихологу
и экстрасенсу Сергею Лангу, чтобы он сделал предсказание обо мне. В прессе в ту
пору меня называли "отшельником" и сочиняли всякие байки. Видимо, начитавшись расхожих статеек, Сергей Ланг начал обряд гадания перед телекамерой.
Он мистически нахмурил брови и
предрек, что я больше никогда не дам ни одного интервью. Даже карта Таро под
названием "отшельник", волею тайных духов выпала из его колоды. Ба! Поди ж ты!
Но, самое забавное – о существовании Сергея Ланга я узнал чуть позже, когда
давал интервью одному изданию. Меня спросили, как отношусь к предсказанию
экстрасенса о том, что никогда не дам интервью. Комично вышло.
Вообще, странная сложилась мода
"предсказывать" публичным людям будущее. У звезд шоу-бизнеса полным-полно
аккаунтов в соцсетях, информация об их частной жизни гуляет по сети свободно.
Погуглил и предсказывай.
К примеру, экстрасенсы очень
любят давать непрошеные прогнозы телеведущей Ольге Бузовой. Я постарался,
собрал несколько таких предостережений в кучу. Экстрасенс Надежда Шевченко
считает, что Ольга Бузова слишком увлечена саморазвитием в карьере. Тут уж не
до замужества. Но, если бы Ольга захотела, то у нее появился бы семейный
статус. Однако звезда все еще таит обиду на Тарасова и не может пока его
"отпустить".
Белая ведьма Николь Кузнецова
поведала, что в ближайшие годы ни один мужчина не похитит сердце Ольги, ведь
оно холодно. По словам колдуньи, Бузова продолжает жить прошлым, оставаясь равнодушной
к мужскому вниманию.
Экстрасенс Виктория Райдос
предначертала Бузовой долгое-долгое одиночество. Но сроков не уточнила, сказав
лишь, что Ольга "по эффекту бумеранга" расплачивается за разлад, который внесла
в первую семью Тарасова.
А вот ясновидящая Елена Ясевич
назвала конкретный возраст, когда Бузову возьмут, наконец, замуж – 38 лет, то
есть еще семь лет полного одиночества (предсказание от марта 2018 года) До тех
же пор, Ольга будет находить утешение лишь в работе и "прикрываться" карьерой,
создавая видимость счастья. А до 2025 года уже забудут, что думает Елена Ясевич
про Бузову.
Таролог и ясновидящая Марианна
Абравитова заявила, что у Бузовой нет влиятельного покровителя, который за
"постель" оказывал бы протекцию телеведущей. По словам гадалки, Ольга добилась
всего сама, исключительно благодаря своему усердию. Также у звезды есть шанс
получить собственный проект на ТВ.
Ведьма Мерилин Керро предсказала,
что Бузова не станет певицей, и на должности ведущей "ДОМа-2" она тоже недолго
задержится, это вовсе не ее путь (предсказание от 2016 года). Крах брака Тарасовых
произошел, по мнению Мерилин из-за того, что они совсем разные и не подходят
друг другу. Между прочим, эта же чародейка заявила когда-то, что Марина
Африкантова родит Чуеву ребенка, но предсказание не сбылось.
Гипнолог и экстрасенс Геннадий
Гончаров "видит" возможное возобновление отношений Дмитрия и Ольги, когда
девушке исполнится 32-33 года. Он подчеркнул, что у пары очень хорошая
совместимость физическая и эмоциональная. Хохма! То категорически не подходят
друг другу, а то уже наоборот, идеально подходят.
Ясновидящая Кажетта Ахметжанова
уверяла всех, якобы Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов не будут вместе.
Причиной тому возможные частые ссоры, громкие конфликты и расставания на
публику. Предвидела Кажетта и рождение единственного ребенка Анастасии в других
отношениях, совсем не с Дмитрием. А далее, мол, ей суждено стать актрисой. У
Дмитрия же путь лежит через трудности к триумфу и громадным достижениям в
спорте.
Экстрасенс Галина Янко
утверждала, что, Ольга до сих пор болезненно переживает разрыв отношений с бывшим супругом. Но с Дмитрием Тарасовым их пути больше не
пересекутся. Гадалка предсказала, что теледива вступит в новый брак через
два года (предсказание от: август 2017). Супругом ее станет мужчина успешный и
состоятельный. Муж будет старше Ольги на 5-10 лет. Не сразу, но в браке родятся
дети. Будет их у теледивы двое: мальчик и девочка. Со слов этого экстрасенса Ольге
осталось ходить в девках еще год.
Экстрасенс Мохсен Норузи
"разглядел" в тумане, что шумиха вокруг развода с футболистом Дмитрием
Тарасовым утихнет через три месяца (предсказание от января 2017 года). Брак
исчерпал себя, Дима холоден к жене, он давно перестал считать себя
мужчиной-лидером. Ему хотелось глубоких чувств, а не сосуществования напоказ.
Раздел имущества усложнится из-за конфликтов с обеих сторон и продлится девять
месяцев. У Тарасова вскоре родится сын, но с его мамой он проживет не более
пяти лет. Жаль, Мохсен не уточнил год, когда предсказание должно сбыться… Да и с сыном он промахнулся, на днях у
Тарасовых родилась дочь. О тяжбах тоже "мимо", так как Дмитрий вовремя записал
имущество на свою маму, делить экс-супругам вообще ничего не пришлось.
Кстати, Мохсен Норузи считает,
что у Бузовой на горизонте появятся сразу два ухажера. С одним из них зимой она
улетит отдыхать. У Ольги будет три брака и столько же детей. Еще четыре года
она помелькает в разных проектах, после чего "исчезнет с экранов". А если не
исчезнет, то Мохсен наверняка что-нибудь "догадает", с фантазией у него, как мы
видим, все окей, количество детей Бузовой растет с каждым часом и с каждым
браком.
Экстрасенс Джулия Ванг
рассказала, что в супружеской жизни Ольги и Дмитрия настоящая гармония.
Отношения между парой реально правдивые, их союз наполнен любовью и
взаимопониманием. Дмитрий Тарасов во всем поддерживает жену. Джулия была
уверена, через три года, то есть в 2018 году, в браке Тарасов-Бузова появится
ребенок!Прекрасная попытка сыграть на вероятности.
А следующее предсказание
настолько впечатлило своей неизбитостью и новизной, что хочу показать его вам:
Оказывается, секрет успеха
Бузовой в ее трудолюбии! Нравится ей быть успешной! Экстрасенс Жанна Кострова
просто открыла всем глаза и шокировала.
В общем, решено! Я тоже объявляю
себя величайшим пророком современности. "Бузова скоро выйдет замуж, родит
минимум одного ребенка. Муж будет богатый. Работа будет зависеть от ее трудов. Все
это произойдет в ближайшей десятилетке. Успеху Бузовой завидует весь
шоу-бизнес".