Андрей Малахов рассказал о новой жизни на другом канале – России1. Однако и на вопросы о работе на Первом канале и подарке Константина Эрнста, от которого отказался, тоже не умолчал.

Андрей Малахов рассказал о новой жизни на другом канале – "России1". Однако и на вопросы о работе на Первом канале и подарке Константина Эрнста, от которого отказался, тоже не умолчал.Скоро будет год, как Андрей Малахов покинул "первую кнопку". Однако ворошить прошлое популярный телеведущий не хочет, поэтому на все вопросы о том, почему же он покинул насиженное место, шоумен отвечает так: "Послушайте, я уже одиннадцать месяцев назад перелистнул навсегда эту страницу и предлагаю прекратить обсуждать прошлое. Когда уходишь, чтобы выйти на новый уровень, а тебя вслед поливают грязью, это хорошо тонизирует. Пожалуй, даже лучше, чем занятия в спортзале", – отметил Малахов.Телеведущий убежден, что преданные зрители его не оставили. Да и на "России1" дела у шоумена идут более, чем хорошо, о чем свидетельствуют высокие рейтинги. Что и говорить, Андрей Малахов был награжден престижной статуэткой ТЭФИ за скандально известное ток-шоу "Пусть говорят". Интересно, что это случилось уже после того, как ведущий перешел на "вторую кнопку"."Я больше десяти лет ждал эту награду и получил ее как послесловие. Я привык смотреть в будущее, а не в прошлое, поэтому пусть этот памятный подарок останется у Первого канала", – цитирует Андрея Малахова "Московский комсомолец".Телеведущий объяснил свое видение современного ток-шоу. "Сегодняшнему зрителю уже не интересна просто история, он хочет видеть героев в развитии. И либо влюбляется в этих героев, либо шокирован, либо они оставляют его равнодушным. В любом случае вызывают эмоцию.Картина, вещь, спектакль, программа не должны оставить тебя безучастным. Ты мысленно возвращаешься к увиденному, хочешь обсудить: "Вы смотрели, представляете?!" – рассказал шоумен.Однако Малахов, который ведет на "второй кнопке" передачи "Прямой эфир" и "Привет, Андрей!" уверен, что нужно "соблюдать баланс" и не пичкать зрителя одними лишь скандальными историями. А еще ведущий напомнил, что нынче ставшими модными ДНК-тесты ввел в тв-шоу именно он. "Каждый раз приходится придумывать что-то новое, чтобы и мне было интересно. Прекрасно понимаю, что конкуренты это потом подберут и будут топтаться на месте. Получается игра в одни ворота, но это удел всех, кто в этой гонке впереди", – хвастливо отметил Малахов.