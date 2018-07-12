Супруга главы совхоза имени Ленина и политика Ирина Грудинина дала первое интервью в программе Прямой эфир. Женщина раскрыла подробности семейной драмы Андрею Малахову, гостям студии и телезрителям.

Супруга главы совхоза имени Ленина и политика ИринаГрудинина дала первое интервью в программе "Прямой эфир". Женщина раскрыла подробности семейной драмы Андрею Малахову, гостям студии и телезрителям.После того как в СМИ появилась информация о том, что ПавелГрудинин подал на развод с женой после почти четырех десятков лет брака, Ирина решиласьна то, чтобы публично рассказать об их жизни,изменах и разводе с мужем. Судя по всему, ведущий шоу сумел додобрать правильный подход к женщине в непростой ситуации.Долгое время политик жил на две семьи. При этом в обществе супругойон представлял Ирину, а фактически строил отношения с 32-летней КсениейКутюхиной. К слову, они воспитывают двоих маленьких детей.Когда тайное стало явным, законная жена подавать на разводотказалась в надежде сохранить брак, ведь у них тоже есть двое детей. Но недавноГрудинин решил обрубить концы и все же официально развестись. По словам Ирины,для не это стало полной неожиданностью."О разводе я узнала не лично, а через смс-сообщение. Долгоевремя не могла понять, с чем это связано, потом позвонила старшему сыну ипопросила узнать. Он перезвонил и озвучил, что Павел Николаевич подал на развод",– цитирует Ирину Грудинину . По словам женщины, муж все это время жил всемье, а о разрыве не было и речи.Кроме того, на программе стали известно и то, что политик многораз изменял супруге. Грудинина призналась, что Павел Николаевич каждыйраз просил прощения, умолял разрешить ему вернуться в семью и клялся, что всезакончится. Но измены с разными избранницами продолжались.Новуюпассию мужа Ирина не осуждает. Но отмечает, что они изначально находятся внеравных условиях. Ведь сейчас Павел Грудинин – состоятельный мужчина, а за еедетьми ухаживают няни и домработницы. А Ирине пришлось менять с Грудининым одножилье на другое в условиях безденежья и растить детей при дефиците.В случаеразвода Ирина намерена претендовать на 50% всего имущества своего мужа. В семейнойдраме супругу Грудинина поддерживает старший сын, а вот с младшим она общегоязыка не нашла.