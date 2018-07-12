Супруга главы совхоза имени Ленина и политика Ирина
Грудинина дала первое интервью в программе Прямой эфир. Женщина раскрыла подробности семейной драмы Андрею Малахову, гостям студии и телезрителям.
Супруга главы совхоза имени Ленина и политика Ирина
Грудинина дала первое интервью в программе "Прямой эфир". Женщина раскрыла подробности семейной драмы Андрею Малахову, гостям студии и телезрителям.
После того как в СМИ появилась информация о том, что Павел
Грудинин подал на развод с женой после почти четырех десятков лет брака, Ирина решилась
на то, чтобы публично рассказать об их жизни,
изменах и разводе с мужем. Судя по всему, ведущий шоу сумел додобрать правильный подход к женщине в непростой ситуации.
Долгое время политик жил на две семьи. При этом в обществе супругой
он представлял Ирину, а фактически строил отношения с 32-летней Ксенией
Кутюхиной. К слову, они воспитывают двоих маленьких детей.
Когда тайное стало явным, законная жена подавать на развод
отказалась в надежде сохранить брак, ведь у них тоже есть двое детей. Но недавно
Грудинин решил обрубить концы и все же официально развестись. По словам Ирины,
для не это стало полной неожиданностью.
"О разводе я узнала не лично, а через смс-сообщение. Долгое
время не могла понять, с чем это связано, потом позвонила старшему сыну и
попросила узнать. Он перезвонил и озвучил, что Павел Николаевич подал на развод",
– цитирует Ирину Грудинину . По словам женщины, муж все это время жил в
семье, а о разрыве не было и речи.
Кроме того, на программе стали известно и то, что политик много
раз изменял супруге. Грудинина призналась, что Павел Николаевич каждый
раз просил прощения, умолял разрешить ему вернуться в семью и клялся, что все
закончится. Но измены с разными избранницами продолжались.
Новую
пассию мужа Ирина не осуждает. Но отмечает, что они изначально находятся в
неравных условиях. Ведь сейчас Павел Грудинин – состоятельный мужчина, а за ее
детьми ухаживают няни и домработницы. А Ирине пришлось менять с Грудининым одно
жилье на другое в условиях безденежья и растить детей при дефиците.
В случае
развода Ирина намерена претендовать на 50% всего имущества своего мужа. В семейной
драме супругу Грудинина поддерживает старший сын, а вот с младшим она общего
языка не нашла.