Остановить развитие рака на последней стадии могут некоторые
лекарства, не предназначенные для лечения онкологии. Неожиданный результат
получили ученые из Тулейнского университета в США.
Остановить развитие рака на последней стадии могут некоторые
лекарства, не предназначенные для лечения онкологии. Неожиданный результат
получили ученые из Тулейнского университета в США.
Терминальные стадии раковых опухолей характерны образованием
метастазов. Бороться с их распространением, как выяснилось, можно с помощью
некоторых широко применяющихся лекарственных препаратов.
Химические сигналы между клетками передаются через так
называемые экзосомы. Это микроскопические пузырьки, состоящие из липидной
мембраны и содержащихся в ней молекул белков и РНК. Выяснилось, что в
экзосомах, выделяемых раковыми клетками, имеются вещества, стимулирующие рост
опухоли.
Пузырьки могут транспортировать в соседние клетки онкогены -
усиливая их мутацию, или же белки, которые делают окружающие опухоль ткани уязвимыми
к проникновению злокачественных клеток. Могут экзосомы переносить и сигналы,
подавляющие активность иммунной системы.
Суть открытия в том, что высвобождение экзосом из раковых клеток
рака и прогрессирвоание опухоли можно затормозить. Таки свойством обладают
некоторые антибиотики, противогрибковые и противовоспалительные средства. Ученые
проанализировали 4580 известных фармакологически активных соединений и
одобренных препаратов – и отобрали из них 22, оказывающих подобное действие,
пишет MedicalXpress.
Ранее Dni.Ru сообщали о том, что ученые разработали новые пищевые продукты со специальными добавками. Добавки подбираются с таким расчетом, чтобы продукт служил для профилактики рака конкретного органа. В зависимости от состава они препятствуют развитию опухолей в легких, молочной или предстательной железе, желудке.