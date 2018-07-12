Остановить развитие рака на последней стадии могут некоторые лекарства, не предназначенные для лечения онкологии. Неожиданный результат получили ученые из Тулейнского университета в США.

Остановить развитие рака на последней стадии могут некоторыелекарства, не предназначенные для лечения онкологии. Неожиданный результатполучили ученые из Тулейнского университета в США.Терминальные стадии раковых опухолей характерны образованиемметастазов. Бороться с их распространением, как выяснилось, можно с помощьюнекоторых широко применяющихся лекарственных препаратов.Химические сигналы между клетками передаются через такназываемые экзосомы. Это микроскопические пузырьки, состоящие из липидноймембраны и содержащихся в ней молекул белков и РНК. Выяснилось, что вэкзосомах, выделяемых раковыми клетками, имеются вещества, стимулирующие ростопухоли.Пузырьки могут транспортировать в соседние клетки онкогены -усиливая их мутацию, или же белки, которые делают окружающие опухоль ткани уязвимымик проникновению злокачественных клеток. Могут экзосомы переносить и сигналы,подавляющие активность иммунной системы.Суть открытия в том, что высвобождение экзосом из раковых клетокрака и прогрессирвоание опухоли можно затормозить. Таки свойством обладаютнекоторые антибиотики, противогрибковые и противовоспалительные средства. Ученыепроанализировали 4580 известных фармакологически активных соединений иодобренных препаратов – и отобрали из них 22, оказывающих подобное действие,пишет MedicalXpress.Ранее Dni.Ru сообщали о том, что ученые разработали новые пищевые продукты со специальными добавками. Добавки подбираются с таким расчетом, чтобы продукт служил для профилактики рака конкретного органа. В зависимости от состава они препятствуют развитию опухолей в легких, молочной или предстательной железе, желудке.