Дочь легендарного актера Спартака Мишулина Карина
прокомментировала последний выпуск Пусть говорят Первого канала с участием Тимура
Еремеева. Артистка считает, что ее предполагаемый брат пытается выставить ее
неадекватной.
Дочь легендарного актера Спартака Мишулина Карина
прокомментировала последний выпуск "Пусть говорят" Первого канала с участием Тимура
Еремеева. Артистка считает, что ее предполагаемый брат пытается выставить ее
неадекватной.
Драку мужа Карины Мишулиной с журналистом у здания суда, по
словам Карины, Первый канал показал в усеченном варианте. Дочь актера
утверждает, что корреспондент намеренно провоцировал конфликт и эти подлые действия акулы пера в эфир почему-то не попали.
"Нас очень возмутило поведение журналиста, который был готов
на все, лишь бы записать подобные кадры. Возможно, он стремился даже получить
за это премию! И счастливое лицо этого человека после потасовки тому
доказательство! Почему не показали первую часть этого видео, где он нас
провоцировал?" – возмутилась артистка. Мишулина уверена, у редакторов программы
нет задачи показать правду. "А представителям СМИ это только и надо было, чтобы
выставить нас неадекватными людьми!" – сообщила дочь звезды советского кино.
Пресс-секретарь Мишулиной Богдан Бехер отмечает, что в том
же выпуске "Пусть говорят", Еремеев только и делал, что раздувал из мухи слона,
рассказывая, что на судебном процессе Мишулины вели себя вызывающе и всячески
демонстрировали свое негативное отношение к возможному родственнику: "Им просто
придраться уже не к чему, поэтому их информационным поводом являются замечания
в суде. Это выглядит так, как будто бы кто-то в детском садике на кого-то
обиделся и решил наябедничать".
Богдан подметил некоторую тенденцию: Тимур охотно
рассказывает о конфликте с Кариной только Первому каналу и старается избегать
интервью с представителями других СМИ. "Здесь может быть только одно объяснение
– эксклюзивный контракт! Вы бы видели, как его охраняют работники "Первого
канала"! А Еремеев ведь, извините, не министр!", – цитирует представителя
Мишулиных .