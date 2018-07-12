Дочь легендарного актера Спартака Мишулина Карина прокомментировала последний выпуск Пусть говорят Первого канала с участием Тимура Еремеева. Артистка считает, что ее предполагаемый брат пытается выставить ее неадекватной.

Дочь легендарного актера Спартака Мишулина Каринапрокомментировала последний выпуск "Пусть говорят" Первого канала с участием ТимураЕремеева. Артистка считает, что ее предполагаемый брат пытается выставить еенеадекватной.Драку мужа Карины Мишулиной с журналистом у здания суда, пословам Карины, Первый канал показал в усеченном варианте. Дочь актераутверждает, что корреспондент намеренно провоцировал конфликт и эти подлые действия акулы пера в эфир почему-то не попали."Нас очень возмутило поведение журналиста, который был готовна все, лишь бы записать подобные кадры. Возможно, он стремился даже получитьза это премию! И счастливое лицо этого человека после потасовки томудоказательство! Почему не показали первую часть этого видео, где он наспровоцировал?" – возмутилась артистка. Мишулина уверена, у редакторов программынет задачи показать правду. "А представителям СМИ это только и надо было, чтобывыставить нас неадекватными людьми!" – сообщила дочь звезды советского кино.Пресс-секретарь Мишулиной Богдан Бехер отмечает, что в томже выпуске "Пусть говорят", Еремеев только и делал, что раздувал из мухи слона,рассказывая, что на судебном процессе Мишулины вели себя вызывающе и всяческидемонстрировали свое негативное отношение к возможному родственнику: "Им простопридраться уже не к чему, поэтому их информационным поводом являются замечанияв суде. Это выглядит так, как будто бы кто-то в детском садике на кого-тообиделся и решил наябедничать".Богдан подметил некоторую тенденцию: Тимур охотнорассказывает о конфликте с Кариной только Первому каналу и старается избегатьинтервью с представителями других СМИ. "Здесь может быть только одно объяснение– эксклюзивный контракт! Вы бы видели, как его охраняют работники "Первогоканала"! А Еремеев ведь, извините, не министр!", – цитирует представителяМишулиных .