Народный артист России и премьер Малого театра Валерий Бабятинский знаком со многими артистами. Однако об Алле Пугачевой он отозвался крайне негативно.

Народный артист России и премьер Малого театра Валерий Бабятинский знаком со многими артистами. Однако об Алле Пугачевой он отозвался крайне негативно.15 июля Валерию Бабятинскому исполнится 76 лет. Из них 55 – он на сцене. Бабятинский вспомнил о том, как широко отмечал 70-летие. На торжестве аккомпанировали сразу два оркестра, артиста поздравило много людей. Однако Алла Пугачева, которую юбиляр приглашал, так и не пришла. "Звонил ей, она мне морочила голову, а потом сказала, что не может прийти. Остался неприятный осадок", – признался Бабятинский.По словам артиста, у него к Примадонне имеется "творческий счет". "Зря она раньше кичилась своим богатством. Духовность, нравственность в советской культуре были не пустым словом. А у Аллы Борисовны во главе угла стояли ужимки, гримасы… Она очень одаренный человек, но несла в массы вульгарность. Некрасиво поступила не только со мной, но и с Эдитой Пьехой", – заявил народный артист.Он рассказал такую историю. "Однажды Эдита хотела прийти на концерт к Пугачевой, а та отказала ей в приглашении. Но Пьеха купила билет, взяла букет цветов и с ним вышла на сцену. На это Пугачева сказала: "Спасибо, вечная вы наша!" Ну что это такое?! Эдита, конечно, промолчала и вежливо ушла. В общем, считаю, что Пугачева – раковая опухоль и метастазы нашей культуры", – цитирует Валерия Бабятинского .А вот с Тамарой Гвердцители у артиста теплые отношения. С его помощью певица стала народной артисткой. "Тамара с букетом пришла и после показа осталась на застолье. Там находился и начальник наградного отдела президента. Он-то и принес документ о присвоении Гвердцители звания народной артистки России. Я ей сказал: "В Грузии ведь не принято, чтобы женщина мужчине цветы дарила. Я настолько смущен от вашего букета, что решил вам ответить". Протягиваю завернутую в бумагу рамку c указом президента. Видели бы вы ее глаза в этот момент", – поведал артист.