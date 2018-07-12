Мосгоризбирком отказал претенденту на должность мэра Москвы Михаилу Балакину в регистрации его кандидатом, сообщает сайт мэра Москвы.

Мосгоризбирком отказал претенденту на должность мэра Москвы Михаилу Балакину в регистрации его кандидатом, сообщает сайт мэра Москвы.Бывший владелец компании СУ-155 представил 112 подписей муниципальных депутатов при необходимых 110, но трое депутатов попросили свои подписи отозвать. В итоге Балакину удалось представить лишь 109 подписей.Из 33 кандидатов, предоставивших документы на самовыдвижение, пятеро сняли свои кандидатуры. Двум отказано в регистрации в связи с неполным пакетом документов, 21 утратил статус кандидатов в связи с непредоставление документов в нужные сроки.Прием документов на выдвижение завершился 3 июля в 18 часов – до этого времени кандидаты должны были собрать подписи для прохождения муниципального фильтра, а самовыдвиженцы – собрать еще и подписи избирателей.Для прохождения "муниципального фильтра" кандидатам необходимо заручится поддержкой не менее 6% депутатов муниципальных образований Москвы, то есть 110 – в численном выражении.Самовыдвиженцам в свою поддержку необходимо собрать от 36,1 до 39,7 тысячи подписей избирателей, то есть 0,5% от общего числа избирателей в Москве.