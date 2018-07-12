Заявления бывшего премьер-министра Украины, главы фракции
Батькивщина в Верховной раде Юлии Тимошенко о возвращении Крыма с
помощью армии связаны с предстоящими выборами президента Незалежной.
Такое мнение высказал член Совета Федерации по международным делам от
Республики Крым Сергей Цеков.
Заявления бывшего премьер-министра Украины, главы фракции
"Батькивщина" в Верховной раде Юлии Тимошенко о возвращении Крыма с
помощью армии связаны с предстоящими выборами президента Незалежной.
Такое мнение высказал член Совета Федерации по международным делам от
Республики Крым Сергей Цеков.
По словам сенатора, "оранжевая принцесса" уже
активно готовится к выборам. "Ее рейтинг на сегодняшний день лидирующий в
стране. Замечу, что и антирейтинг тоже не маленький", – подчеркнул
законодатель в беседе с RT. Заявления о возвращении полуострова под контроль
Киева Цеков назвал нереалистичными и невыполнимыми. "Больше чем уверен,
она сама в эти заявления не верит", – добавил парламентарий.
Попытки Тимошенко сослаться на переговоры в Будапештском
формате вызвали у члена Совфеда удивление. "Он давно устарел. Это был 1994 год,
все надеялись на одно, в том числе и в России, а получилось совсем
другое", – сказал законодатель. По его словам, Будапештский меморандум,
предполагающий гарантии безопасности Украине взамен отказа от ядерного оружия,
нарушили прежде всего страны Запада.
В свою очередь, депутат Симферопольского городского совета
Степан Кискин назвал слова Тимошенко "политическими разговорами, которые
промывают людям мозги". По его словам, на Украине в настоящий момент нет
консолидирующей силы, "оранжевая принцесса" же, добавил Кискин, уже
была у власти, но лучше от этого простым людям не стало. "Поэтому я думаю,
что она занимается пустыми хлопотами", – сказал он в эфире радио Sputnik.
Напомним, лидер "Батькивщины" в своем выступлении
перед военными, принимавшими участие в боевых действиях в Донбассе, рассказала
о своем плане по возвращению Крыма под контроль Киева. По ее словам, этого
можно достичь только с помощью "мощной украинской армии" и Будапештского
меморандума.
Президентские выборы на Украине по плану должны пройти в мае
2019 года. Нынешний глава государства Петр Порошенко, вероятно, будет баллотироваться на второй срок,
однако его рейтинг продолжает падать.