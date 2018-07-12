Заявления бывшего премьер-министра Украины, главы фракции Батькивщина в Верховной раде Юлии Тимошенко о возвращении Крыма с помощью армии связаны с предстоящими выборами президента Незалежной. Такое мнение высказал член Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.

Заявления бывшего премьер-министра Украины, главы фракции"Батькивщина" в Верховной раде Юлии Тимошенко о возвращении Крыма спомощью армии связаны с предстоящими выборами президента Незалежной.Такое мнение высказал член Совета Федерации по международным делам отРеспублики Крым Сергей Цеков.По словам сенатора, "оранжевая принцесса" ужеактивно готовится к выборам. "Ее рейтинг на сегодняшний день лидирующий встране. Замечу, что и антирейтинг тоже не маленький", – подчеркнулзаконодатель в беседе с RT. Заявления о возвращении полуострова под контрольКиева Цеков назвал нереалистичными и невыполнимыми. "Больше чем уверен,она сама в эти заявления не верит", – добавил парламентарий.Попытки Тимошенко сослаться на переговоры в Будапештскомформате вызвали у члена Совфеда удивление. "Он давно устарел. Это был 1994 год,все надеялись на одно, в том числе и в России, а получилось совсемдругое", – сказал законодатель. По его словам, Будапештский меморандум,предполагающий гарантии безопасности Украине взамен отказа от ядерного оружия,нарушили прежде всего страны Запада.В свою очередь, депутат Симферопольского городского советаСтепан Кискин назвал слова Тимошенко "политическими разговорами, которыепромывают людям мозги". По его словам, на Украине в настоящий момент нетконсолидирующей силы, "оранжевая принцесса" же, добавил Кискин, ужебыла у власти, но лучше от этого простым людям не стало. "Поэтому я думаю,что она занимается пустыми хлопотами", – сказал он в эфире радио Sputnik.Напомним, лидер "Батькивщины" в своем выступленииперед военными, принимавшими участие в боевых действиях в Донбассе, рассказалао своем плане по возвращению Крыма под контроль Киева. По ее словам, этогоможно достичь только с помощью "мощной украинской армии" и Будапештскогомеморандума.Президентские выборы на Украине по плану должны пройти в мае2019 года. Нынешний глава государства Петр Порошенко, вероятно, будет баллотироваться на второй срок,однако его рейтинг продолжает падать.