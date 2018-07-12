Строительство железных дорог в столичном регионе идет высокими темпами. К 2023 году власти обещают построить еще 260 километров путей.

Строительство железных дорог в столичном регионе идетвысокими темпами. К 2023 году власти обещают построить еще 260 километров путей.С 2018 до конца 2022 года в столичном регионе планируетсяпостроить 263 километра дополнительныхжелезнодорожных путей и шесть станций, сообщил глава Стройкомплекса МаратХуснуллин."Сегодня развитию железнодорожного транспорта в Москве ивсем столичном регионе уделяется очень большое внимание. Важно в ближайшие годысделать этот вид транспорта более доступным и комфортным", – отметил Хуснуллин.Он также напомнил, что с 2010 по 2017 год протяженностьпостроенных путей на радиальных направлениях увеличилась на 45 километров. "Вчастности, было открыто движение по участку железной дороги "Москва-Крюково"Октябрьского направления. Теперь жителям Зеленограда стало намного легчедобираться в центральную часть города", – отметил заммэра.Напомним, что в столичном регионе также реализуется масштабныйпроект создания Московских центральныхдиаметров (МЦД). Фактически – это наземное метро, которое соединит столицу сподмосковными городами посредством уже существующих направлений железной дороги.Во вторник, 10 июля мэр Москвы Сергей Собянин, министртранспорта Евгений Дитрих и генеральный директор "РЖД" Олег Белозеров провелисовещание по вопросам комплексного развития Московского транспортного узла. Навстрече шла речь и о программе МЦД.