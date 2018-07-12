Строительство железных дорог в столичном регионе идет
высокими темпами. К 2023 году власти обещают построить еще 260 километров путей.
Строительство железных дорог в столичном регионе идет
высокими темпами. К 2023 году власти обещают построить еще 260 километров путей.
С 2018 до конца 2022 года в столичном регионе планируется
построить 263 километра дополнительных
железнодорожных путей и шесть станций, сообщил глава Стройкомплекса Марат
Хуснуллин.
"Сегодня развитию железнодорожного транспорта в Москве и
всем столичном регионе уделяется очень большое внимание. Важно в ближайшие годы
сделать этот вид транспорта более доступным и комфортным", – отметил Хуснуллин.
Он также напомнил, что с 2010 по 2017 год протяженность
построенных путей на радиальных направлениях увеличилась на 45 километров. "В
частности, было открыто движение по участку железной дороги "Москва-Крюково"
Октябрьского направления. Теперь жителям Зеленограда стало намного легче
добираться в центральную часть города", – отметил заммэра.
Напомним, что в столичном регионе также реализуется масштабный
проект создания Московских центральных
диаметров (МЦД). Фактически – это наземное метро, которое соединит столицу с
подмосковными городами посредством уже существующих направлений железной дороги.
Во вторник, 10 июля мэр Москвы Сергей Собянин, министр
транспорта Евгений Дитрих и генеральный директор "РЖД" Олег Белозеров провели
совещание по вопросам комплексного развития Московского транспортного узла. На
встрече шла речь и о программе МЦД.