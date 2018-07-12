Станислав Черчесов не обиделся на россиян за критику, которую они обрушили на сборную перед началом чемпионата мира. Команда ответила не словами, а делом, заявил главный тренер.

Станислав Черчесов не обиделся на россиян за критику,которую они обрушили на сборную перед началом чемпионата мира. Команда ответилане словами, а делом, заявил главный тренер.Российская команда не смогла бы добиться такого результата,который она показала на домашнем чемпионате мира, без поддержки Виталия Мутко.Черчесов уверен, что и ему бы без помощи вице-премьера не удалось продолжитьработу на посту главного тренера сборной."У Джордано Бруно когда-то не нашлось своего Мутко. Незнаю, что творилось за моей спиной, но когда после ряда контрольных матчей всебыли в гневе от игры и результатов сборной, он остался спокоен, верил в нас, имы продолжали работу. Не будь этого – меня бы тоже, наверное, сожгли на костре",– заявил специалист.Сборная России на ЧМ-2018 дошла до 1/4 финала, обыграв впервом матче плей-офф команду Испании. Четвертьфинальная игра с хорватамипрошла в Сочи. Основное и дополнительное время окончилось вничью – 2:2, в сериипенальти точнее оказались хорватские футболисты. Тем не менее, достижениероссиян эксперты оценили высоко: сборная России впервые в истории играла в 1/4мирового первенства, пишетНа неверие общества в силы футболистов и сборной в целом впреддверии чемпионата Черчесов не обижается. Специалист признается, что относился к этомуспокойно. Специфику процесса подготовки не все понимают, а всего рассказыватьтренер не может. По словам тренера, сама команда знала, что и почему делала – иответила не словами, а делом, показала, на что она способна, именно на поляхЧМ-2018.