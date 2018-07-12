Станислав Черчесов не обиделся на россиян за критику,
которую они обрушили на сборную перед началом чемпионата мира. Команда ответила
не словами, а делом, заявил главный тренер.
Станислав Черчесов не обиделся на россиян за критику,
которую они обрушили на сборную перед началом чемпионата мира. Команда ответила
не словами, а делом, заявил главный тренер.
Российская команда не смогла бы добиться такого результата,
который она показала на домашнем чемпионате мира, без поддержки Виталия Мутко.
Черчесов уверен, что и ему бы без помощи вице-премьера не удалось продолжить
работу на посту главного тренера сборной.
"У Джордано Бруно когда-то не нашлось своего Мутко. Не
знаю, что творилось за моей спиной, но когда после ряда контрольных матчей все
были в гневе от игры и результатов сборной, он остался спокоен, верил в нас, и
мы продолжали работу. Не будь этого – меня бы тоже, наверное, сожгли на костре",
– заявил специалист.
Сборная России на ЧМ-2018 дошла до 1/4 финала, обыграв в
первом матче плей-офф команду Испании. Четвертьфинальная игра с хорватами
прошла в Сочи. Основное и дополнительное время окончилось вничью – 2:2, в серии
пенальти точнее оказались хорватские футболисты. Тем не менее, достижение
россиян эксперты оценили высоко: сборная России впервые в истории играла в 1/4
мирового первенства, пишет
На неверие общества в силы футболистов и сборной в целом в
преддверии чемпионата Черчесов не обижается. Специалист признается, что относился к этому
спокойно. Специфику процесса подготовки не все понимают, а всего рассказывать
тренер не может. По словам тренера, сама команда знала, что и почему делала – и
ответила не словами, а делом, показала, на что она способна, именно на полях
ЧМ-2018.