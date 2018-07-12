По мнению экс-футболиста, хорваты попали в финал незаслуженно. Игру команды он назвал трусливой.

По мнению экс-футболиста, хорваты попали в финал незаслуженно. Игру команды он назвал трусливой.Вчерашнийполуфинальный матч принес очередную сенсацию текущего мундиаля – сборная Хорватииобыграла Англию в дополнительное время и в заключительном матче первенствавстретится с Францией. Однако эта победа обрадовала не всех поклонниковфутбола. По словам бывшего полузащитника сборной России Владислава Радимова,англичане проиграли сами себе. Вместе с тем, он отметил трусость хорватов."СборнаяАнглии, забив мяч и уйдя в оборону, проиграла сама себе. Трусость убивает вспорте", – написал он в Twitter. По его словам, ЧМ-2018 не заслуживает такого финала."Ну какая Хорватия в финале? Сдавайте билеты", – написал Радимов.С ним несогласен главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, который назвалпобеду хорватов потрясающей и счел это огромным достижением."Я считаю,что это огромное достижение для Хорватии – страны, у которой не самая сильнаявнутренняя лига. Это потрясающе, что они дошли до финала. У англичан есть поводплакать сегодня, но также есть повод и для оптимизма. Команда у них молодая,они серьёзно выросли сегодня", – заявил он в эфире RT.В своюочередь экс-игрок хорватской сборной Младен Бартулович удивился тому, откуда укоманды столько сил, ведь сборная снова играла в дополнительное время. "Доэтого ведь две битвы по 120 минут выдержали. И, что характерно, в плане физикисборная Хорватии еще и прибавляет от матча к матчу", – заявил он.Между тем, одиниз лучших защитников в истории английского футбола Рио Фердинанд считает, чтоХорватия оказалась сильнее благодаря опыту. "Думаю, что опыт был ключевымфактором сегодня. У хорватов титулованные игроки", – считает Рио.В финале 15июля сборная Хорватии сыграет с командой Франции, которая в своем полуфинальномматче обыграла сборную Бельгии (1:0). Встреча состоится на московском стадионе"Лужники" и начнется в 18:00.