По мнению экс-футболиста, хорваты попали в финал незаслуженно. Игру команды он назвал трусливой.
По мнению экс-футболиста, хорваты попали в финал незаслуженно. Игру команды он назвал трусливой.
Вчерашний
полуфинальный матч принес очередную сенсацию текущего мундиаля – сборная Хорватии
обыграла Англию в дополнительное время и в заключительном матче первенства
встретится с Францией. Однако эта победа обрадовала не всех поклонников
футбола. По словам бывшего полузащитника сборной России Владислава Радимова,
англичане проиграли сами себе. Вместе с тем, он отметил трусость хорватов.
"Сборная
Англии, забив мяч и уйдя в оборону, проиграла сама себе. Трусость убивает в
спорте", – написал он в Twitter. По его словам, ЧМ-2018 не заслуживает такого финала.
"Ну какая Хорватия в финале? Сдавайте билеты", – написал Радимов.
С ним не
согласен главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, который назвал
победу хорватов потрясающей и счел это огромным достижением.
"Я считаю,
что это огромное достижение для Хорватии – страны, у которой не самая сильная
внутренняя лига. Это потрясающе, что они дошли до финала. У англичан есть повод
плакать сегодня, но также есть повод и для оптимизма. Команда у них молодая,
они серьёзно выросли сегодня", – заявил он в эфире RT.
В свою
очередь экс-игрок хорватской сборной Младен Бартулович удивился тому, откуда у
команды столько сил, ведь сборная снова играла в дополнительное время. "До
этого ведь две битвы по 120 минут выдержали. И, что характерно, в плане физики
сборная Хорватии еще и прибавляет от матча к матчу", – заявил он.
Между тем, один
из лучших защитников в истории английского футбола Рио Фердинанд считает, что
Хорватия оказалась сильнее благодаря опыту. "Думаю, что опыт был ключевым
фактором сегодня. У хорватов титулованные игроки", – считает Рио.
В финале 15
июля сборная Хорватии сыграет с командой Франции, которая в своем полуфинальном
матче обыграла сборную Бельгии (1:0). Встреча состоится на московском стадионе
"Лужники" и начнется в 18:00.