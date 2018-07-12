Сейчас для объекта ищут арендатора

Сейчас для объекта ищут арендатораНа улице Спасская в центре Владимира сделали платную парковку.Первое время она работала бесплатно. Власти установили шлагбаум и специальную будку для контроля. Сейчас они ищут для объекта арендатора.Площадь стоянки составляет 5,3 тысячи квадратных метров. Стоимость участка за год - 480 тысяч рублей. Администрация принимает заявки от арендаторов до 2 августа.Как сообщают СМИ, парковка стала платной перед началом Чемпионата мира по футболу. 30 минут стоянки обойдутся для автоолюбителей в 20 рублей. Первые полчаса - бесплатно.