Правительство продолжает перечислять плюсы пенсионной реформы, которую намечено начать в 2019 году. Глава Роструда назвал подарком для экономики работников старшего возраста, которыми должны заинтересоваться руководители предприятий и организаций.

Правительство продолжает перечислять плюсы пенсионнойреформы, которую намечено начать в 2019 году. Глава Роструда назвал подаркомдля экономики работников старшего возраста, которыми должны заинтересоватьсяруководители предприятий и организаций.Как сказал Всеволод Вуколов, люди старшего возраста могутстать серьезным ресурсом для развития экономики после воплощения в жизньпенсионной реформы. Бизнесу уже сейчас нужно спрогнозировать, в каких отрасляхтакие работники будут наиболее эффективны, считает глава Роструда."Это в какой-то степени подарок предпринимателям. Нарынке труда остается достаточно большое количество населения, которое хочетпродолжать работать", – заявил министр.Он подчеркнул, что власти и так затянули принятие решения обувеличении пенсионного возраста, дальше ждать уже было нельзя. Вуколов привелстатистические данные, согласно которым в 1970 году в России было примерно 3,7работающих на одного пенсионера, а сегодня – 1,8. При этом, по данным Роструда,половина россиян пенсионного возраста продолжают работать.Глава министерства обратился к работодателям и призвал ихсоздавать образовательные программы для граждан 45-50 лет, чтобы они смоглинайти себя на рынке труда, сообщает ТАСС. Он также пообещал, что Рострудпроверит 400 предприятий на предмет сокращения работников предпенсионноговозраста.Напомним, что по замыслу кабмина, пенсионная реформаначнется в 2019 году. Пенсионный возрастроссиян будет постепенно повышаться. К 2028 году для мужчин он будет увеличен с60 до 65 лет, а к 2034 году женщины будут уходить на пенсию в 63 года вместо55-ти лет. Кроме того, на днях стало известно, что Госдумой рассматриваетсявозможность снижения пенсионного возраста для женщин с 63 до 60 лет.После объявления планов правительства в прессе звучалимнения политиков, экономистов и известных пенсионеров, продолжающих активноработать, которые выступили в поддержку реформы. Назывались такие плюсы повышенияпенсионного возраста, как более активная жизнь без болезней, участие в жизниобщества, рост производительности труда, дополнительные деньги в бюджете и, какследствие, повышение размера пенсий.