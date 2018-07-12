Правительство продолжает перечислять плюсы пенсионной
реформы, которую намечено начать в 2019 году. Глава Роструда назвал подарком
для экономики работников старшего возраста, которыми должны заинтересоваться
руководители предприятий и организаций.
Правительство продолжает перечислять плюсы пенсионной
реформы, которую намечено начать в 2019 году. Глава Роструда назвал подарком
для экономики работников старшего возраста, которыми должны заинтересоваться
руководители предприятий и организаций.
Как сказал Всеволод Вуколов, люди старшего возраста могут
стать серьезным ресурсом для развития экономики после воплощения в жизнь
пенсионной реформы. Бизнесу уже сейчас нужно спрогнозировать, в каких отраслях
такие работники будут наиболее эффективны, считает глава Роструда.
"Это в какой-то степени подарок предпринимателям. На
рынке труда остается достаточно большое количество населения, которое хочет
продолжать работать", – заявил министр.
Он подчеркнул, что власти и так затянули принятие решения об
увеличении пенсионного возраста, дальше ждать уже было нельзя. Вуколов привел
статистические данные, согласно которым в 1970 году в России было примерно 3,7
работающих на одного пенсионера, а сегодня – 1,8. При этом, по данным Роструда,
половина россиян пенсионного возраста продолжают работать.
Глава министерства обратился к работодателям и призвал их
создавать образовательные программы для граждан 45-50 лет, чтобы они смогли
найти себя на рынке труда, сообщает ТАСС. Он также пообещал, что Роструд
проверит 400 предприятий на предмет сокращения работников предпенсионного
возраста.
Напомним, что по замыслу кабмина, пенсионная реформа
начнется в 2019 году. Пенсионный возраст
россиян будет постепенно повышаться. К 2028 году для мужчин он будет увеличен с
60 до 65 лет, а к 2034 году женщины будут уходить на пенсию в 63 года вместо
55-ти лет. Кроме того, на днях стало известно, что Госдумой рассматривается
возможность снижения пенсионного возраста для женщин с 63 до 60 лет.
После объявления планов правительства в прессе звучали
мнения политиков, экономистов и известных пенсионеров, продолжающих активно
работать, которые выступили в поддержку реформы. Назывались такие плюсы повышения
пенсионного возраста, как более активная жизнь без болезней, участие в жизни
общества, рост производительности труда, дополнительные деньги в бюджете и, как
следствие, повышение размера пенсий.