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<a href="http://33live.ru/novosti/12-07-2018-ne-dajte-sebya-poteryat.html" target="_blank">Не дайте себя потерять!</a> - Теряются в лесах и уходят из дома. Летом количество пропавших без вести увеличивается. Пропадают в лесах, когда уходят за грибами и ягодами, отправляются на поиски приключений. Искать пропавших без вести приходится спасателям, силовикам и добровольцам. В нашей студии координатор регионального поискового отряда Лиза Алерт, Валентина Савинова. Сегодня мы поговорим о том, как уберечь своих близких от опасности.