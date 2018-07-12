Теряются в лесах и уходят из дома. Летом количество пропавших без вести увеличивается. Пропадают в лесах, когда уходят за грибами и ягодами, отправляются на поиски приключений. Искать пропавших без вести приходится спасателям, силовикам и добровольцам. В нашей студии координатор регионального поискового отряда Лиза Алерт, Валентина Савинова. Сегодня мы поговорим о том, как уберечь своих близких от опасности.
Теряются в лесах и уходят из дома. Летом количество пропавших без вести увеличивается. Пропадают в лесах, когда уходят за грибами и ягодами, отправляются на поиски приключений. Искать пропавших без вести приходится спасателям, силовикам и добровольцам. В нашей студии координатор регионального поискового отряда "Лиза Алерт", Валентина Савинова. Сегодня мы поговорим о том, как уберечь своих близких от опасности.