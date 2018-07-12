На травяных кортах Лондона продолжается Уимблдонский теннисный турнир. Первой финалисткой в женском одиночном разряде стала немка Ангелика Кербер.

На травяных кортах Лондона продолжается Уимблдонский теннисный турнир. Первой финалисткой в женском одиночном разряде стала немка Ангелика Кербер.В полуфинале Кербер встречалась с представительницей Латвии Еленой Остапенко. Поединок продолжался 1 час и 7 минут, и завершился победой Ангелики в двух партиях 6:3. 6:3. Кербер во второй раз в карьере вышла в финал Уимблдона. В 2016 году она уступили американке Серене Уильямс.У Кербер появится шанс взять реванш за поражение в матче двухлетней давности в случае выхода Уильямс в финал. Для этого Серене нужно победить в полуфинальном матче другую немецкую теннисистку Юлию Гергес.