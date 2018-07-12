Представитель Андрея Данилко прокомментировал информацию о том, что артист решил больше не использовать образ эксцентричной проводницы с тяжелой судьбой Верки Сердючки. По словам пресс-секретаря, разговоры о прекращении карьеры артиста преждевременны, однако прощальный тур действительно будет.

Представитель Андрея Данилко прокомментировал информацию о том, что артист решил больше не использовать образ эксцентричной проводницы "с тяжелой судьбой" Верки Сердючки. По словам пресс-секретаря, разговоры о прекращении карьеры артиста преждевременны, однако прощальный тур действительно будет.Представитель Андрея Данилко Андрей Уренев отреагировал на шумиху, которая поднялась вследствие информации об отказе артистом от яркого образа Верки Сердючки. "разговоры о прекращении карьеры преждевременны немного", – объяснил Уренев журналистам РЕН-ТВ. Однако он подтвердил данные о том, что в Одессе завтра, 13 июля, будет последний концерт перед прощальным туром."А тур планируется на 19-ый год, начало, скорее всего", – неуверенно сказал пресс-секретарь Данилко, отметив. что с датами еще ничего не ясно. "Скорее всего, он будет прощальным, но мы об этом еще заявление не делали. Поэтому говорить о том. что заканчивается карьера, конец всему, – это нет. Я говорю только про Сердючку", – сообщил представитель Данилко.По словам пресс-секретаря, у популярного артиста в голове "куча мыслей, куча идей", и завершать карьеру в ближайшее время он не намерен. Ранее о прощальном туре Андрей Данилко высказался так: "Подразумеваются большие гастроли – некое спасибо тем людям, которые дали мне, мальчику из Полтавы, который жил в пристройке, где обои заворачивались, возможность обеспечить себя финансово, жить на Крещатике и в принципе не работать".Отметим. что в России Андрей Данилко в образе заводной проводницы выступает на корпоративах. Артист этого источника доходов не скрывает. Так, недавно Данилко рассказал в интервью: "Это не афишные концерты вообще. И я работаю, если вы понимаете, что такое закрытая акция... Гуляют, допустим, муж – украинец, она – русская или еврейка. Мы начинаем петь "Червону руту" или "Гоп-гоп-гоп", и все радуются, переживают. Поэтому я там выступаю. Это дело каждого".