Нефть демонстрирует некоторый отскок в четверг утром после обвала на 7.4% внутри дня. Начав день с 78.8 долларов, Brent вечером падала ниже 73 долларов. Торговая напряженность между США и Китаем создавала общий напряженный тон торгов. В середине дня негатива добавили прогнозы ОПЕК о росте добычи в этом и следующем годах. Позже Ливия объявила, что скоро сможет восстановить свои поставки. Фактор Ливии стал последней каплей, вызвав крупнейший внутридневной обвал котировок с февраля 2016-го. Ранее этот же фактор позволял нефти расти, вопреки повышенной осторожности рынка, но вчера резко потерял свою значимость.

Нефть демонстрирует некоторый отскок в четверг утром после обвала на 7.4% внутри дня. Начав день с 78.8 долларов, Brent вечером падала ниже 73 долларов. Торговая напряженность между США и Китаем создавала общий напряженный тон торгов. В середине дня негатива добавили прогнозы ОПЕК о росте добычи в этом и следующем годах. Позже Ливия объявила, что скоро сможет восстановить свои поставки. Фактор Ливии стал последней каплей, вызвав крупнейший внутридневной обвал котировок с февраля 2016-го. Ранее этот же фактор позволял нефти расти, вопреки повышенной осторожности рынка, но вчера резко потерял свою значимость.Российский рубль сравнительно спокойно реагировал на эту динамику нефти. По итогам дня пара USD/RUB выросла к отметкам 62.40 (+66 коп.). При этом почти половину движения объясняет динамика доллара на валютном рынке, где доллар прибавил к евро 0.6%. ПараEURRUB прибавила 27 копеек до 72.83. Очередное доказательство, насколько снизилось влияние нефти на краткосрочную динамику рубля.Тем не менее, в случае продолжительного спада цен на нефтяном рынке, рублю будет сложно избежать ослабления, так как слишком значительная часть экономики завязана на экспорт энергии.Рублю по силам открыть небольшим приростом старт торгов четверга, вслед за некоторым восстановлением спроса на риски на торгах в Азии. Однако нельзя забывать, что резкие скачки нефти зачастую пугают рынки, вызывая продажу "доходных активов", включая рубль.Динамика нефти в ближайшие дни способна задать тренд рынку в целом, отразив, на чьей стороне перевес: тех, кто верит в сохранение высоких темпов роста мировой экономики, или тех, кто видит признаки замедления.