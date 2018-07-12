Американскую компанию обвиняют в том, что ее препарат для обработки растений от вредителей вызывает тяжелые формы онкологии. В адрес производителя химии уже подано более пяти тысяч судебных исков.

Американскую компанию обвиняют в том, что ее препарат для обработки растений от вредителей вызывает тяжелые формы онкологии. В адрес производителя химии уже подано более пяти тысяч судебных исков.Согласно первым 400 искам от фермеров, средство провоцирует развитие неходжкинской лимфомы. Исследователи убеждены, что во всем виноват глифосат. Этот химикат является одним из самых токсичных и канцерогенных гербицидов, входящих в состав средства от насекомых.Примечательно, что после продолжительного исследования, которое заняло более двух лет, американское Агентство по охране окружающей среды признало глифосат абсолютно безопасным для обработки посевов. Однако позже надзорное ведомство все-таки внесло вещество в список небезопасных для здоровья человека гербицидов.Представители компании, выпускающей препараты от насекомых, заявили, что между эпидемией рака и химией нет никакой связи. По их словам, безопасность средства подтверждена после сотни различных исследований. Производители намерены вернуть себе доброе имя в суде, однако в проигрыш грозит ответчикам потерей нескольких миллиардов долларов из бюджета организации, передает Business Insider.Ранее стало известно, что ученые научились находить зараженные раком клетки с помощью звуковых волн. Они обладают способностью находить эти объекты и собирать в определенной точке для последующего анализа.Специалисты отмечают, что на сегодняшний день "золотым стандартом" диагностики рака остается биопсия. Но метод этот болезненный и менее эффективный, чем вновь найденный способ.