Бывшая теннисистка Анна Курникова удивила поклонников
архивным снимком. Звезда нагишом купается в водоеме.
Бывшая теннисистка Анна Курникова удивила поклонников
архивным снимком. Звезда нагишом купается в водоеме.
В своем Instagram Анна опубликовала свою детскую фотографию.
Девочка запечатлена на руках у мужчины, который, как предположили подписчики,
является ее отцом. Папа и дочь плещутся в реке. Примечательно, что Курникова
абсолютно голая. "Счастливое детство", – таким хештегом сопроводила девушка кадр.
Фото произвело настоящий фурор у поклонников теннисистки. За
несколько часов пост собрал более 20 тысяч отметок "Нравится" и сотни
комментариев на разных языках.
"Папина любимица и красуня (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ляпота!",
"Почти не изменилась 😀", "Красота, Летние
каникулы! Такая ностальгия.. Картошку уже посадили теперь можно отдыхать на
природу и на шашлыки 😉
так приятно, что ты дорожишь детскими воспоминаниями. Теперь у тебя бассейн
больше чем это озеро 😜
но думаю внутри ты все та же маленькая Анюта", "Безтрусая команда))",
– писали русскоязычные пользователи Сети.
Отметим, что в конце 2017 года Анна сама стала мамой, поэтому
в соцсетях спортсменки появилось множество фотографий с детьми. Теннисистка
родила певцу Энрике Иглесиасу двойню – сына Николаса и дочь Люси.
Недавно знаменитый муж Анны вернулся из длительного мирового
турне. На одном из выступлений Иглесиас признался, что воспитанием малышей
занимается одна Курникова. "Многие спрашивают меня: "Энрике, даже с
одним ребенком тяжело. Как ты одновременно справляешься с двумя детьми?!"
Люди, не спрашивайте меня об этом. Это все Анна. Она – настоящий
супергерой!" – сообщил певец. По словам Иглесиаса, Курникова понимает, как
важна для него музыка, поэтому поддерживает в любом начинании.