Бывшая теннисистка Анна Курникова удивила поклонников архивным снимком. Звезда нагишом купается в водоеме.

Бывшая теннисистка Анна Курникова удивила поклонниковархивным снимком. Звезда нагишом купается в водоеме.В своем Instagram Анна опубликовала свою детскую фотографию.Девочка запечатлена на руках у мужчины, который, как предположили подписчики,является ее отцом. Папа и дочь плещутся в реке. Примечательно, что Курниковаабсолютно голая. "Счастливое детство", – таким хештегом сопроводила девушка кадр.Фото произвело настоящий фурор у поклонников теннисистки. Занесколько часов пост собрал более 20 тысяч отметок "Нравится" и сотникомментариев на разных языках."Папина любимица и красуня (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ляпота!","Почти не изменилась 😀", "Красота, Летниеканикулы! Такая ностальгия.. Картошку уже посадили теперь можно отдыхать наприроду и на шашлыки 😉так приятно, что ты дорожишь детскими воспоминаниями. Теперь у тебя бассейнбольше чем это озеро 😜но думаю внутри ты все та же маленькая Анюта", "Безтрусая команда))",– писали русскоязычные пользователи Сети.Отметим, что в конце 2017 года Анна сама стала мамой, поэтомув соцсетях спортсменки появилось множество фотографий с детьми. Теннисисткародила певцу Энрике Иглесиасу двойню – сына Николаса и дочь Люси.Недавно знаменитый муж Анны вернулся из длительного мировоготурне. На одном из выступлений Иглесиас признался, что воспитанием малышейзанимается одна Курникова. "Многие спрашивают меня: "Энрике, даже содним ребенком тяжело. Как ты одновременно справляешься с двумя детьми?!"Люди, не спрашивайте меня об этом. Это все Анна. Она – настоящийсупергерой!" – сообщил певец. По словам Иглесиаса, Курникова понимает, какважна для него музыка, поэтому поддерживает в любом начинании.