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<a href="http://33live.ru/novosti/12-07-2018-ot-starogo-ariel-atom-ostalis-tolko-pedali-i-kryshka-baka.html" target="_blank">От старого Ariel Atom остались только педали и крышка бака</a> - Компания Ariel анонсировала новое поколение своего спорткара Atom, уже ставшего в какой-то степени культовым. Этот Atom – в полном смысле новый: у предыдущего поколения позаимствованы лишь две педали и крышка для горловины топливного бака.