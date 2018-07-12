Жуткий инцидент произошел из-за горе-матери в Тамбове. В результате халатности девушки госпитализирован ее двухмесячный сын.

Жуткий инцидент произошел из-за горе-матери вТамбове. В результате халатности девушки госпитализирован ее двухмесячный сын.Медики диагностировалиу малыша 12% ожогов тела. На данный момент его состояние оценивается как стабильнотяжелое.По данным следствия, груднойребенок обгорел из-за курящей 19-летней родительницы. Она курила на балконе, нопотом подошла к ребенку с не потушенной сигаретой. Девушка уронила пепел вколяску малыша, что привело к возгоранию, передаетНачата доследственнаяпроверка. Полицейские опрашивают родителей мальчика, а также родственников исоседей.Напомним, в прошлом году трагедия с ребенком матери-садистки произошла в Кузбассе.Там женщина сожгла своего новорожденного малыша в русской печи. Она считала,что не сможет его прокормить.Преступница допоследнего скрывала от работодателей, что она беременна, опасаясь, что ееуволят. Полицию вызвал муж убийцы, когда узнал о трагедии. В семье уже рослитрое детей.Подобные происшествия,к сожалению, происходят и за рубежом. Как писали Dni.Ru, в Бельгии женщина заживо сожгла свою двухлетнюю дочь. Полицейскиеприбыли на место трагедии слишком поздно, девочку не удалось спасти.