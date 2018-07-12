Жуткий инцидент произошел из-за горе-матери в
Тамбове. В результате халатности девушки госпитализирован ее двухмесячный сын.
Жуткий инцидент произошел из-за горе-матери в
Тамбове. В результате халатности девушки госпитализирован ее двухмесячный сын.
Медики диагностировали
у малыша 12% ожогов тела. На данный момент его состояние оценивается как стабильно
тяжелое.
По данным следствия, грудной
ребенок обгорел из-за курящей 19-летней родительницы. Она курила на балконе, но
потом подошла к ребенку с не потушенной сигаретой. Девушка уронила пепел в
коляску малыша, что привело к возгоранию, передает
Начата доследственная
проверка. Полицейские опрашивают родителей мальчика, а также родственников и
соседей.
Напомним, в прошлом году трагедия с ребенком матери-садистки произошла в Кузбассе.
Там женщина сожгла своего новорожденного малыша в русской печи. Она считала,
что не сможет его прокормить.
Преступница до
последнего скрывала от работодателей, что она беременна, опасаясь, что ее
уволят. Полицию вызвал муж убийцы, когда узнал о трагедии. В семье уже росли
трое детей.
Подобные происшествия,
к сожалению, происходят и за рубежом. Как писали Dni.Ru, в Бельгии женщина заживо сожгла свою двухлетнюю дочь. Полицейские
прибыли на место трагедии слишком поздно, девочку не удалось спасти.