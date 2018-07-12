Бронзовый призер юниорской серии Гран-при по фигурному катанию Анастасия Тараканова больше не будет тренироваться под покровительством Этери Тутберидзе. Спортсменка начала сотрудничество с Евгением Плющенко.

Бронзовый призер юниорской серии Гран-при по фигурному катанию Анастасия Тараканова больше не будет тренироваться под покровительством Этери Тутберидзе. Спортсменка начала сотрудничество с Евгением Плющенко.Фигурист официально подтвердил, что взял под крыло юное дарование. Более того, академия "Ангелы Плющенко" разметила видео с первых тренировок Таракановой."Анастасия теперь тренируется в моей академии уже несколько дней. Сейчас мы занимаемся ее восстановлением, под моим руководством она едет на сборы в Болгарию. С сегодняшнего дня мы с хореографами приступаем к постановке программ", – рассказал Плющенко. Стоит отметить что до сезона-2017/18 Тараканова занималась в спортивной школе "Снежные барсы", а затем перешла в "Самбо-70".Стоит отметить, что Тараканова– не первая серьезная потеря группы Тутберидзе. Ранее от именитого тренера ушла серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева, которая начала сотрудничество с канадским тренером Брайаном Орсером, сообщает Sports.ru.Пользователи Сети посчитали, что это камень в огород Этери Тутберидзе. "Прозанимавшись 11 лет с Этери, с той, которая научила тебя всему этому, сделала тебя олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, уйти вот так вот предательски... Даже не сказав спасибо прежнему тренеру. Молодец, крутой поступок!" – возмутился один из комментаторов.Кроме того, сотрудничество с Тутберидзе также прекратила и Полина Цурская. Теперь она тренируется под руководством Елены Буяновой.