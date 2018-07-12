Ведущий хавбек футбольной сборной Франции Поль Погба поделился с журналистами ожиданиями от финала чемпионат мира, в котором его команда сыграет против соперников из Хорватии 15 июля в московских Лужниках. Он предостерег своих партнеров от недооценки соперника, как это случилось на Евро-2016.

Ведущий хавбек футбольной сборной Франции Поль Погба поделился с журналистами ожиданиями от финала чемпионат мира, в котором его команда сыграет против соперников из Хорватии 15 июля в московских "Лужниках". Он предостерег своих партнеров от недооценки соперника, как это случилось на Евро-2016."Поверьте, я знаю вкус поражений, — цитирует Погба сайт "Спорт сегодня". – Вы тоже его знаете. Никто не хочет повторения. Мы не будем обсуждать финал чемпионата мира в том же ключе, что и финал Евро-2016. Мы думали, что исход той игры предрешен, и это было нашей ошибкой. Сейчас никто ее не допустит"."У нас всегда такая позиция: в финале нужно не играть, а побеждать. Нужно держать это в голове. Мы искренне хотим порадовать болельщиков во Франции и хотим вновь увидеть, как все празднуют", – сказал Погба. Напомним, что на домашнем первенстве Европы французы в финале проиграли сборной Португалии (0:1).