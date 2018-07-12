Правоохранители призывают граждан к бдительности и просят донести эту информацию до своих пожилых родственников.

Отвергая нормы морали и права, злоумышленники стремятся похитить сбережения и ценности граждан. Под их влияние чаще всего попадают те, кто живет или подолгу остается в квартире один и не может за себя постоять: несовершеннолетние, одинокие граждане, пенсионеры и люди старшего возраста.Аферисты, представляясь социальными работниками, представителями ветеранских организаций, медицинских и иных учреждений, проникают в квартиры граждан и действуют по стандартным схемам: «обмен денег» в связи с несуществующей на самом деле денежной реформой, «замена страховых полюсов», «выдача льготных продуктовых наборов», «проверка оборудования». Нередко незнакомцы предлагают услуги по обеспечению бесплатными лекарствами и оформлению необходимых для этого документов на месте. Таким образом, они отвлекают граждан и, дождавшись благоприятного момента, похищают денежные ценности.Для предотвращения такого рода ситуаций, необходимо запомнить несложный алгоритм действий:- не открывайте дверь незнакомым людям, отказывайтесь от сомнительных услуг и предложений;- если к вам в дверь позвонили незнакомцы, представившиеся соцработниками или работниками каких-либо других учреждений, не стоит сразу доверять им. Помните, что социальные работники не приходят без предупреждения;- социальный работник никогда не будет навязывать услуг ни платных, ни бесплатных, он в этом лично не заинтересован;- соцработники не продают продукты, лекарства и медицинские приборы, не назначают надбавки и компенсации от государства;- все сотрудники социальных учреждений имеют при себе удостоверяющие личность документы. Не стесняйтесь спросить их и убедиться лично.Уважаемые граждане!Чтобы уберечься от действий беспринципных мошенников, не торопитесь предпринимать какие-либо действия, если к вам в дом пришли работники социальных учреждений с некой якобы благотворительной миссией.Жертвами аферистов чаще всего становятся пенсионеры, излишне доверчивые к посторонним людям. Именно поэтому стоит как можно чаще напоминать своим пожилым родственникам о том, как действуют мошенники и объяснять, что ни при каких обстоятельствах не следует передавать деньги неизвестным людям.В случае совершения мошенничества в отношении вас или ваших близких, незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел, так как вовремя поступивший сигнал поможет полицейским быстрее отреагировать и предотвратить новые противоправные факты.