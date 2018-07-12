Сын шоумена Сергея Зверева Сергей продолжает поиски матери. В студии программы На самом деле отпрыск звезды встретился с женщиной, которая узнала в нем своего потерянного сына.

Сын шоумена Сергея Зверева Сергей продолжает поиски матери. Встудии программы "На самом деле" отпрыск звезды встретился с женщиной, котораяузнала в нем своего потерянного сына.Стремление молодого человека найти кровных родственниковзвездный отец не одобряет. Зверев-старший обижен на сына, поэтому заблокировалего в соцсетях не отвечает на звонки и сообщения. "Он хочет, чтобы я считал егородным. Если я найду родную мать, я буду считать, что он тоже родной отец",-взволнованно прокомментировал реакцию знаменитого родителя Сергей. Зверев-младший отметил, что потерял надежду найти женщину,которая его родила.На встречу с Сергеем приехала Елена Дорофеева, которая считаетсебя его матерью. "Я была замужем– начала рассказ Дорофеева -Муж у меня умер. Осталась я с пятью детьми одна. Помощи не было, родственники мужа не помогалимне ни в чем. Начала я маленько выпивать. Покатилась я по наклонной… заливалагоре".Близкие обеспокоились судьбой детей Елены. Ониобратились в органы опеки, детей у женщины забрали. Дорофеева клянется, чтомалышей не бросала, постоянно навещала их в детском доме: "Я нашла их сама иездила к ним на неделе по два раза. Привозила подарки, вещи". Елена уверяет,что ей удалось вернуть четверых детей, а восстановиться в родительских правах по отношению к младшему сыну Ивану она не успела – малыша усыновили.В студии появилась Ольга – дочь Елены. Молодая женщинавыгораживала родительницу перед экспертами. Она уверяла присутствующих, что хотьмать и выпивала свои родительские обязанности выполняла исправно.Дмитрий Шепелев огласил результаты ДНК-исследования: "Вероятностьтого, что Сергей Зверев является вашим сыном 0%". Для Дорофеевой вердикт экспертовпрозвучало как приговор. "Как так?" – взмолилась Елена.Ведущий отметил, что редакторам программы удалось найти ИванЧернышева, который, как и Сергей Зверев-младший, когда-то был брошен роднойматерью и теперь тоже разыскивает родных. В тайне от Елены было проведено ещеодно исследование ДНК и тест показал, что Иван родной сын Елены.Появление Чернышева в студии шокировало Дорофееву, вполубессознательном состоянии она сползла на пол. Сотрудники скорой помощи,ведущий, и Сергей Зверев пытались привести женщину в чувство.