Сын шоумена Сергея Зверева Сергей продолжает поиски матери. В
студии программы На самом деле отпрыск звезды встретился с женщиной, которая
узнала в нем своего потерянного сына.
Сын шоумена Сергея Зверева Сергей продолжает поиски матери. В
студии программы "На самом деле" отпрыск звезды встретился с женщиной, которая
узнала в нем своего потерянного сына.
Стремление молодого человека найти кровных родственников
звездный отец не одобряет. Зверев-старший обижен на сына, поэтому заблокировал
его в соцсетях не отвечает на звонки и сообщения. "Он хочет, чтобы я считал его
родным. Если я найду родную мать, я буду считать, что он тоже родной отец",
-взволнованно прокомментировал реакцию знаменитого родителя Сергей. Зверев-младший отметил, что потерял надежду найти женщину,
которая его родила.
На встречу с Сергеем приехала Елена Дорофеева, которая считает
себя его матерью. "Я была замужем– начала рассказ Дорофеева -
Муж у меня умер. Осталась я с пятью детьми одна. Помощи не было, родственники мужа не помогали
мне ни в чем. Начала я маленько выпивать. Покатилась я по наклонной… заливала
горе".
Близкие обеспокоились судьбой детей Елены. Они
обратились в органы опеки, детей у женщины забрали. Дорофеева клянется, что
малышей не бросала, постоянно навещала их в детском доме: "Я нашла их сама и
ездила к ним на неделе по два раза. Привозила подарки, вещи". Елена уверяет,
что ей удалось вернуть четверых детей, а восстановиться в родительских правах по отношению к младшему сыну Ивану она не успела – малыша усыновили.
В студии появилась Ольга – дочь Елены. Молодая женщина
выгораживала родительницу перед экспертами. Она уверяла присутствующих, что хоть
мать и выпивала свои родительские обязанности выполняла исправно.
Дмитрий Шепелев огласил результаты ДНК-исследования: "Вероятность
того, что Сергей Зверев является вашим сыном 0%". Для Дорофеевой вердикт экспертов
прозвучало как приговор. "Как так?" – взмолилась Елена.
Ведущий отметил, что редакторам программы удалось найти Иван
Чернышева, который, как и Сергей Зверев-младший, когда-то был брошен родной
матерью и теперь тоже разыскивает родных. В тайне от Елены было проведено еще
одно исследование ДНК и тест показал, что Иван родной сын Елены.
Появление Чернышева в студии шокировало Дорофееву, в
полубессознательном состоянии она сползла на пол. Сотрудники скорой помощи,
ведущий, и Сергей Зверев пытались привести женщину в чувство.