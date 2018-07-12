Министерство внутренних дел Российской Федерации внесло на рассмотрение правительства законопроект, который сделает процедуру получения российского гражданства менее сложной.

Получить российский паспорт станет прощеМинистерство внутренних дел Российской Федерации внесло на рассмотрение правительства законопроект, который сделает процедуру получения российского гражданства менее сложной и отвечающей реалиям сегодняшнего дня. Какие нововведения предлагает ведомство, и кто из иностранных граждан получит преференции рассказали начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Ольга Кириллова и её заместитель генерал-майор полиции Валентина Казакова.Забияки от кутюрье или что означает «Поясни за шмот!»Наверняка многие помнят, что означает термин «гопники» и за счёт чего представители этой субкультуры в свое время оставили неизгладимый след в нашей памяти. Встретив на улице некоторое количество молодых людей в спортивных костюмах, кожаных куртках и кепках и услышав: «Дай закурить» или «Купи кирпич», люди понимали, что день у них не задался, а продолжение диалога закончится как минимум банальным грабежом или того хуже - избиением. Со временем правоохранителям удалось это криминальное явление практически свести к нулю. Но история, как известно, имеет тенденцию повторяться. И сейчас вопрос «Поясни за шмот» также не сулит ничего хорошего. Ответ за нами…«Я не собираюсь писать по учебникам»В гостях у редакции газеты «Щит и меч» королева российского детектива Александра Маринина, литературная деятельность которой началась с публикации повести «Шестикрылый Серафим» в соавторстве с Александром Горкиным в журнале «Милиция». После успешного дебюта началось самостоятельное творчество. Подполковник милиции в отставке Марина Алексеева (настоящее имя. - Прим. ред.) утверждает, что она - человек неуверенный в себе. Но при этом с собой не борется, предполагая, что если бы она была какой-то другой, то вполне возможно, и жизнь её была иной…Полный текст читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 26, а также на также на интернет-странице издания.