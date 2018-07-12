Балерина Анастасия Волочкова
наконец-то угодила поклонникам. Танцовщицу впервые за долгое время наперебой
хвалили в Сети.
Балерина Анастасия Волочкова
наконец-то угодила поклонникам. Танцовщицу впервые за долгое время наперебой
хвалили в Сети.
Королева шпагата Анастасия
Волочкова мастер провоцировать интернет-обывателей. Она без зазрения совести
дразнит завистниц шикарными ювелирными украшениями, которые, по ее словам,
получает от богатого кавалера, раздражает демонстрацией шикарного убранства своего
дома, беззастенчиво демонстрирует фигуру в купальнике и постоянно намекает в
комментариях на свое финансовое, физическое и интеллектуальное превосходство.
Естественно, критики в ее
сторону льется очень много. Злопыхатели не покладая рук поливают звезду балета
грязью и придумывают ей обидные прозвища. На фоне постоянного негативного
флера, который окружает Анастасию в соцсетях, поток хвалебных од о Волочковой
выглядит поистине экстраординарным событием.
Лавину комплиментов в
сторону Насти вызвало, казалось бы, ничем не примечательное фото, которое танцовщица
опубликовала в своем Instagram. На снимке звезда запечатлена в студии
популярного ток-шоу. Волочкова облачена в классическое бежевое платье-футляр с
кружевным принтом по бокам и черные босоножки. Балерине сделали аккуратную
укладку и ненавязчивый макияж.
Пользователи Сети остались
довольны скромным (по меркам Волочковой) внешним видом звезды. Интернет-общественность
завалила комментарии под снимком восторгами. "Очень хорошо в таком платье😍(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какая милая!!! Без шпагата вам лучше Анастасия!",
"Вау!
Какая вы красивая!!!", "Настя носи одежду именно этой длины, очень хорошо
)", "Ну
, нет, ну красивая же....стройная, длинноногая,волосы хорошо уложены, платье по
фигуре идеально подобрано. Правда, ну все хорошо! Еще бы туфли хорошенькие ,
лаконичные, лодочки, была бы просто бомба!!!!", "Отлично
платье сидит на Вас, Анастасия. Это ваша модель. Очень стильно и женственно", "Ого такая
пострайневшая 😍", "Платье
очень идет вам, выгодно преподносит фигуру👍👍👍 Побольше бы таких образов и Вы будете 💣💣💣", – писали восторженные фолловеры.