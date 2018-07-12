Балерина Анастасия Волочкова наконец-то угодила поклонникам. Танцовщицу впервые за долгое время наперебой хвалили в Сети.

Балерина Анастасия Волочкованаконец-то угодила поклонникам. Танцовщицу впервые за долгое время наперебойхвалили в Сети.Королева шпагата АнастасияВолочкова мастер провоцировать интернет-обывателей. Она без зазрения совестидразнит завистниц шикарными ювелирными украшениями, которые, по ее словам,получает от богатого кавалера, раздражает демонстрацией шикарного убранства своегодома, беззастенчиво демонстрирует фигуру в купальнике и постоянно намекает вкомментариях на свое финансовое, физическое и интеллектуальное превосходство.Естественно, критики в еесторону льется очень много. Злопыхатели не покладая рук поливают звезду балетагрязью и придумывают ей обидные прозвища. На фоне постоянного негативногофлера, который окружает Анастасию в соцсетях, поток хвалебных од о Волочковойвыглядит поистине экстраординарным событием.Лавину комплиментов всторону Насти вызвало, казалось бы, ничем не примечательное фото, которое танцовщицаопубликовала в своем Instagram. На снимке звезда запечатлена в студиипопулярного ток-шоу. Волочкова облачена в классическое бежевое платье-футляр скружевным принтом по бокам и черные босоножки. Балерине сделали аккуратнуюукладку и ненавязчивый макияж.Пользователи Сети осталисьдовольны скромным (по меркам Волочковой) внешним видом звезды. Интернет-общественностьзавалила комментарии под снимком восторгами. "Очень хорошо в таком платье😍(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какая милая!!! Без шпагата вам лучше Анастасия!","Вау!Какая вы красивая!!!", "Настя носи одежду именно этой длины, очень хорошо)", "Ну, нет, ну красивая же....стройная, длинноногая,волосы хорошо уложены, платье пофигуре идеально подобрано. Правда, ну все хорошо! Еще бы туфли хорошенькие ,лаконичные, лодочки, была бы просто бомба!!!!", "Отличноплатье сидит на Вас, Анастасия. Это ваша модель. Очень стильно и женственно", "Ого такаяпострайневшая 😍", "Платьеочень идет вам, выгодно преподносит фигуру👍👍👍 Побольше бы таких образов и Вы будете 💣💣💣", – писали восторженные фолловеры.