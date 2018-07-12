Что интересует участников выставки Иннопром-2018 и какие разработки представила компания Сименс на этой площадке? Какие отрасли экономики являются приоритетными для цифровизации? Об этом и не только рассказал в интервью президент компании Сименс в России Дитрих Меллер.

Какие новые тренды интересуют гостей и участников выставки "Иннопром-2018"? Что за разработки представила компания "Сименс" на этой площадке? Какие отрасли экономики являются приоритетными для цифровизации? И могут ли цифровые технологии привести к отказу от традиционного конвейера? Об этом и не только рассказал в интервью президент компании "Сименс" в России Дитрих Меллер.- Что выставка "Иннопром-2018" означает для компании "Сименс"?В первую очередь, "Иннопром" — это площадка, где у нас есть возможность представить последние разработки "Сименс" в области современных технологий, так как выставка посвящена инновациям, новым решениям в промышленности, а сейчас ее особый фокус — цифровых технологиях.В этом году на стенде мы представили решения для энергетики, нефтегазовой отрасли, машиностроения, транспорта, электрических сетей, включая технологии Smart Grid (умные сети). Также презентовали уникальную открытую операционную систему для промышленного Интернета вещей MindSphere.Мы используем "Иннопром" для встреч с российскими партнерами, для обмена опытом, достижения новых договоренностей. Так, с компаниями "ИТЭЛМА" и "Лаборатория Касперского" было подписано соглашение о сотрудничестве. Мы продолжим совместную работу над программой "4.0 RU". Сейчас это создание цифровой среды на конкретном предприятии: производителе изделий из композитных материалов на заводе "АэроКомпозит", который участвует в программе создания российского самолета МС-21. Проект может стать примером полной цифровой цепочки добавленной стоимости: начиная от дизайна, моделирования, подготовки производства, цифрового "двойника" — и вплоть до управления жизненным циклом.- Какие тренды, направления развития промышленности интересуют гостей и участников выставки?Весь мир сегодня говорит о цифровых технологиях, как о двигателе для развития экономики и промышленности. Речь идет о повышении производительности предприятия, его энергоэффективности, повышении качества продукции. Сегодня без применения современных решений невозможно добиться технологического прорыва, поскольку именно цифровизация обеспечивает действительно конкурентные преимущества.Мы уже приступили к внедрению цифровых решений на российском рынке. Например, при эксплуатации и сервисном обслуживании поездов "Сапсан" и "Ласточка": каждый подвижной состав отправляет диагностические данные в депо, где принимаются решения о дальнейшем ремонте. В итоге, техническая эксплуатационная готовность "Сапсанов" достигла 99,8%.- Какие отрасли российской экономики являются приоритетными для цифровизации?Среди приоритетных областей я бы отметил топливно-энергетический комплекс, железнодорожный транспорт и городскую инфраструктуру. Первые примеры внедрения цифровых технологий на отечественном рынке уже есть. Как я уже отметил ранее, совместно с Минпромторгом и партнерами "Сименс" реализует программу создания единой цифровой платформы для российской промышленности, известной как "4.0 RU".Реализуются проекты в энергетике, электросетевом комплексе и в сфере железнодорожного транспорта. К примеру, логистическая система железных дорог России требует новых технологий в области управления, сервисного обслуживания, инфраструктуры и подвижного состава. У РЖД 20 тысяч тепловозов, и если увеличить эффективность обслуживания и использования подвижного состава на 10%, то будут освобождены 2,5 тысячи тепловозов этого парка.Еще один пример — началась работа по внедрению концепции "Цифровое производство" на предприятиях "КАМАЗа". Оно предполагает создание единой платформы "КАМАЗ" для мониторинга и оперативного управления различными объектами производства в режиме реального времени, а также модернизацию существующего оборудования. Налажено сотрудничество с "Россетями" в части построения "умных" электрических сетей и подстанций. Мы начали предлагать цифровые решения в области сервиса энергооборудования. Еще одним перспективным направлением является управление зданиями. Еще недавно за комфортную температуру в квартирах отвечали форточки, сейчас же – умные технологии и цифровые системы управления .Впереди, конечно, предстоит большая работа по масштабированию пилотных проектов, от успеха и скорости реализации которой во многом зависит дальнейшее развитие российской промышленности и смежных областей экономики.- Расскажите про инициативу GRID. Какую роль в ней играет "Сименс"?GRID – это Германо-российская инициатива по цифровизации , которая объединяет 10 немецких и российских компаний . "Сименс" стал одним из основателей этой инициативы. Такие компании, как "Сименс", SAP, "Бош" ведут диалог о цифровой экономике на высшем уровне и планируют внедрять в России передовой европейский опыт из области "Индустрии 4.0". Инициатива получила признание и Министерства промышленности и торговли, и правительства РФ, так как это хороший формат для российско-германского партнерства.- Где в мире уже применяются цифровые технологии? На каких предприятиях они внедрены?Таких примеров много. Начну с собственных проектов "Сименс": на нашем заводе в Амберге по производству контроллеров Simatic 75% всех процессов автоматизированы. Это обеспечивает высокое качество продукции. В итоге на этом предприятии мы достигли уровня качества в 99,9%, то есть не более 12 бракованных изделий на 1 миллион произведенных! В настоящее время это уникальный пример завода, где воплощена концепция "цифрового предприятия". Речь идет не столько о новой промышленной линейке со станками, сколько о дигитальных решениях, соединяющих в единую "интеллектуальную" систему все компоненты производства.Еще один пример — это создание "умного" газона на стадионе Allianz Arena (домашний стадион немецкого клуба "Бавария"). На базе нашей операционной системы MindSphere и на основе сотен датчиков создан полный "цифровой двойник" покрытия стадиона.Теперь гринкиперу, отвечающему за качество покрытия, достаточно воспользоваться специальным приложением FC Bayern Greenkeeper. Он ухаживает за газоном, поливает его в зависимости от влажности или от солнца.Но самое главное заключается в том, что "Сименс" участвует во всем жизненном цикле создания продукта. Наше программное обеспечение использовалось для создания автомобиля Maserati Ghibli. Оно позволило снизить время моделирования новой машины и испытаний ее аэродинамики на 50%. Кроме того, производство Ghibli строилось на базе цифровых двойников, что положительно сказалось на качестве автомобиля. Выпуск новой модели Maserati с помощью цифрового производства дал колоссальный экономический эффект — сократились сроки выхода на рынок и повысилась конкурентоспособность.- Могут ли цифровые технологии привести к отказу от традиционного конвейера и переходу к новым формам производства?Это одно из отличий четвертой промышленной революции "Индустрии 4.0". Для новых цифровых производств характерна гибкость.Я всегда привожу пример производства клюшек для гольфа. Есть серийное, конвейерное производство, но мастера заказывают себе индивидуальные комплекты. Потому что параметры каждой клюшки зависят от роста, веса игрока, левша он или правша. И одна американская фирма организовала выпуск клюшек на базе наших технологий дизайна и гибкого производства. Теперь на их сайте в интернете можно указать свои параметры и получить индивидуальный комплект клюшек. После этого продажи производителя выросли на 30%.- Где брать специалистов, которые будут заниматься внедрением цифровых технологий?Развитие персонала – это одно из самых главных направлений, которое сыграет важную роль в цифровизации промышленности. "Сименс" всегда уделял большое внимание обучению персонала и подготовке высококвалифицированных специалистов. . В России у нас работают 7 тысяч человек, включая собственные производственные площадки и совместные предприятия. Отмечу, что каждый новый проект сопровождается специальной программой обучения персонала. Честно говоря, и я, и все менеджеры и сотрудники учимся постоянно.В России есть высококвалифицированные молодые специалисты и сильные вузы. Мы сотрудничаем со многими из нихТак, с Московским энергетическим институтом мы открыли лабораторию цифровой энергетики "Сименс – МЭИ" на базе кафедры тепловых электрических станций. Результаты работ будут применяться как в России, так и за рубежом в высокотехнологичных областях – таких как нефтегазовый комплекс, городская инфраструктура, производство электроэнергии. С Казанским техническим университетом имени Туполева запустили лабораторию Siemens PLM в Казани, а в Санкт-Петербурге работает новая учебная площадка "Промышленные системы искусственного интеллекта" в Политехническом университете имени Петра Великого.Ежегодно мы проводим соревнования среди старшеклассников и поддерживаем талантливую молодежь, занимающуюся наукой и инновациям.Бизнес "Сименс" — это патенты, новые идеи и высокотехнологичные продукты. Так что без обучения собственных специалистов нам не обойтись.Помогая университетам в подготовке высококвалифицированных кадров, мы создаём синергетический эффект, который позволит развивать цифровые технологии в российской промышленности.