Специальной награды президента Республики Беларусь Александра Лукашенко Через искусство – к миру и взаимопониманию на международном фестивале искусств Славянский базар в Витебске в этом году удостоилась Роза Рымбаева. Перед зданием Летнего амфитеатра появилась и именная звезда признанной эстрадной примадонны. Ее называют казахской Пугачевой. А после торжественной церемонии с ней встретился корреспондент Dni.Ru.

Специальной награды президента Республики Беларусь Александра Лукашенко "Через искусство – к миру и взаимопониманию" на международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" в этом году удостоилась Роза Рымбаева. Перед зданием Летнего амфитеатра появилась и именная звезда признанной эстрадной примадонны. Ее называют казахской Пугачевой. А после торжественной церемонии с ней встретился корреспондент Dni.Ru.Многие артисты в России не брезгуют фонограммой. Открывают себе рот под "плюс" и горя не знают.Роза Рымбаева призналась, что обманывать публику случалось и ей. "На закате СССР мне порой приходилось петь под фонограмму, – уверяет звезда. – Но для меня это было очень тяжело. Ведь только живоепение может дойти до нерва слушателя, проникнуть под кожу. Только тогдапроисходит энергетическое общение. А еслиартист поет под фонограмму, то от этого веет чем-то мертвым. И сегодня яскорее сквозь землю провалюсь, чем буду открывать рот под "плюс"."Помню, однажды на съемках мненадо было петь под фонограмму, и у меня от этой мысли началась страшнаяаллергия. Даже нос заложило. Я поняла, что буду выглядеть просто смешно, если после песни открою рот и стану говорить с залом другим голосом. Иотказалась. Решила, что какой есть голос, с таким и буду выступать, – продолжает Рымбаева. – А естьтакие мастера пения под фонограмму, что диву даешься. Два часа будут делать вид,что поют, и ведь не поймешь никогда даже из первого ряда. Это великоеискусство! Но это очень опасно – соревноваться с собственным голосом. Так голосможно сорвать".Ранее в интервью Dni.Ru народный артист Советского Союза Иосиф Кобзон назвал имя главной фонограмщицы на сцене. "Мастер пения под фонограмму – Соня Ротару, – сказал Кобзон. – Она гениально попадает в записанную песню. Будет стоять рядом с вами, но никогда не узнаете, что она поет под "плюс".