Прокуратура направила в представление в адрес главного врача городской больницы №5

Прокуратура направила в представление в адрес главного врача городской больницы №5Городская клиническая больница №5 во Владимире своевременно не обеспечивала инвалида лекарственным препаратом «Кеппра», сообщает прокуратура Владимирской области.В сообщении говорится, что лечащий врач рекомендовал этот препарат больному для непрерывного лечения. Прокуратура Владимира в связи с выявленными нарушениями направила в адрес главного врача больницы представление.Сейчас акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении, обеспечение инвалида лекарствами находится на контроле городской прокуратуры.